Rehabilita JMAS pavimento en avenida Valentín Fuentes tras obra sanitaria

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Concluyen trabajos de drenaje y reposición asfáltica; reabren circulación este lunes por la tarde.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) concluyó la rehabilitación del pavimento en la avenida Valentín Fuentes, luego de realizar trabajos para mejorar la infraestructura de drenaje en este importante corredor vial.

Las labores se efectuaron a la altura del cruce con la calle Rivera Lara, donde se instaló nueva tubería de alcantarillado y se realizaron conexiones domiciliarias en beneficio de residentes de la colonia Las Margaritas.

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De acuerdo con información técnica, la intervención incluyó la colocación de 70 metros de tubería sanitaria y la conexión de 15 descargas domiciliarias, lo que permitirá optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje en la zona.

Para la reposición de la vialidad, se aplicaron 360 metros cuadrados de carpeta asfáltica, como parte de los trabajos de bacheo y rehabilitación tras la intervención subterránea.

“Actualmente estamos concluyendo la colocación de asfalto y se tiene previsto reabrir la vialidad a la circulación vehicular a partir de las 4 de la tarde de este lunes”

La obra contempló la sustitución de un colector que había cumplido su vida útil, con el objetivo de prevenir fallas y mejorar la eficiencia del servicio de saneamiento.

Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía durante el cierre temporal de la vialidad, necesario para la ejecución de los trabajos.

Con estas acciones, la JMAS continúa con el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en Ciudad Juárez, orientada a mejorar los servicios básicos y la movilidad urbana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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