Entrega alcalde de Chihuahua monitores pediátricos al IMSS para fortalecer atención infantil

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Equipos médicos permitirán mejorar el monitoreo de signos vitales en niñas y niños.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, entregó tres monitores pediátricos al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), con el objetivo de fortalecer la atención médica en el área de pediatría del IMSS.

El apoyo fue gestionado tras una solicitud realizada por personal de enfermería durante una visita previa al Hospital Morelos, y permitirá mejorar el monitoreo de signos vitales como frecuencia cardíaca, respiración, presión arterial y saturación de oxígeno en pacientes infantiles.

“La salud infantil es una prioridad y este tipo de acciones forman parte del trabajo para fortalecer la atención médica en beneficio de las familias”

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De acuerdo con autoridades municipales, la entrega representa una inversión superior a 290 mil pesos, y contribuirá a la detección oportuna de alteraciones en la salud, además de facilitar las labores del personal médico y de enfermería.

El alcalde destacó la importancia de mantener la coordinación entre instituciones de salud para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la población.

Por su parte, representantes del SNTSS señalaron que estos equipos fortalecen la atención médica para niñas y niños derechohabientes, al permitir un seguimiento más preciso de su estado de salud.

Adicionalmente, el DIF Municipal entregó 100 mil cubrebocas, como parte de las acciones preventivas para el cuidado de la salud en la comunidad.

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