Realiza JMAS trabajos preventivos ante temporada de calor en Juárez

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Suspenderán suministro en colonias del poniente este 6 de mayo por mantenimiento a infraestructura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) iniciará una serie de trabajos preventivos en el sistema de agua potable, con el objetivo de garantizar el suministro durante la próxima temporada de calor.

Las acciones contemplan el mantenimiento a pozos, sistemas de almacenamiento y distribución, así como a equipos de rebombeo que abastecen a colonias ubicadas en zonas altas del poniente de la ciudad.

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De acuerdo con la directora de Operaciones, Paola Moreno, estos trabajos se desarrollarán a partir de esta semana y continuarán en los próximos días para fortalecer la infraestructura hidráulica.

“Los trabajos empezarán esta semana y se prolongarán hasta la próxima semana con el fin de mejorar el servicio”

Como parte de estas labores, el miércoles 6 de mayo se llevará a cabo un operativo que implicará la suspensión temporal del suministro de agua en diversas colonias, entre ellas Juárez, Vicente Guerrero, Leyes de Reforma, Mariano Escobedo, Obrera, López Mateos, Díaz Ordaz, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, Artículo 123 y Gabino Barrera.

Los trabajos se realizarán en un horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, por lo que las autoridades exhortaron a la población a tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Estas acciones buscan optimizar el funcionamiento del sistema ante el incremento en la demanda que se registra durante la temporada de altas temperaturas.

La JMAS reiteró que este tipo de mantenimiento es fundamental para garantizar un servicio eficiente y continuo para las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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