Anuncia Sheinbaum medidas para acelerar inversiones y simplificar trámites en México

Publicidad - LB2 -

El Plan México incluye autorizaciones rápidas, ventanilla única y reducción de requisitos para impulsar empleo y desarrollo.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un paquete de acciones para facilitar la inversión y fortalecer la certeza jurídica en el país, como parte del denominado Plan México, orientado a impulsar el desarrollo económico y el empleo.

Entre las medidas destacan la autorización inmediata de inversiones, la creación de una Ventanilla Única de Comercio Exterior y la simplificación de trámites en dependencias como Cofepris, así como acciones para fomentar la inversión productiva y el cumplimiento fiscal.

“Hoy anunciamos que estamos acelerando procesos, simplificando mecanismos, y fortaleciendo la certeza jurídica”

- Publicidad - HP1

La mandataria señaló que estas decisiones buscan garantizar condiciones para el crecimiento económico con una visión de largo plazo, enfocada en el bienestar de las familias y la generación de empleo digno.

En materia energética, se contempla la autorización para la producción privada de 5 mil megawatts de energía renovable, así como proyectos adicionales que suman hasta 22 mil megawatts mediante inversión pública y privada.

Las autoridades federales indicaron que los procesos de autorización para inversiones podrán resolverse en menos de 30 días, mientras que el total de trámites federales tendría un plazo máximo de 90 días, bajo un esquema digital y simplificado.

Además, se creará un expediente único de comercio exterior, que permitirá a empresas realizar trámites en un solo punto, reduciendo duplicidades y tiempos administrativos.

En el ámbito sanitario, Cofepris reducirá sus trámites de 340 a 125, con una disminución significativa en requisitos y tiempos de resolución, lo que busca facilitar la operación de empresas del sector.

Asimismo, se anunció una inversión superior a 523 mil millones de pesos en infraestructura carretera, con participación pública y privada, que contempla el desarrollo de más de 5 mil kilómetros y la generación de empleos a nivel nacional.

“Ese México más justo, más fuerte, más digno, lo estamos construyendo juntas y juntos”

El Gobierno Federal señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para detonar el crecimiento económico, fortalecer la competitividad y promover el desarrollo regional en todo el país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.