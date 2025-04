Encabeza Claudia Sheinbaum ceremonia conmemorativa del 11 Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz

Publicidad - LB2 -

La titular del Poder Ejecutivo Federal tomó protesta al personal de cadetes de la Escuela de Enfermería, Médico y Heroica Escuela Naval Militar.

Ciudad de México .- En el marco de la conmemoración del 111 Aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que México es un país libre, soberano e independiente que no es protectorado ni colonia de ningún país extranjero.

“Nuestra actuación siempre tiene y tendrá como principios la soberanía y el interés supremo del pueblo de México y de la nación, como lo pensaban y como lucharon nuestros próceres, es menester siempre decirlo: no somos protectorado ni colonia de ningún país extranjero, somos un país libre, independiente y soberano”, resaltó.

Recordó que a diferencia de la invasión del Ejército Estadounidense en 1914, México vive hoy un momento especial y distinto en su relación con Estados Unidos, donde se privilegia el diálogo para fortalecer a ambos países, pero principalmente que garantice mejores condiciones para las y los mexicanos.

“Lo he dicho en público y en privado, entre nosotros no competimos, nos complementamos, nuestra posición siempre ha sido el diálogo para encontrar una relación que fortalezca a ambos países, confiamos en que podemos encontrar siempre las mejores condiciones para las dos naciones y particularmente, y como esencia, las mejores condiciones para nuestro pueblo”, añadió.

Destacó que México es el principal aliado comercial de Estados Unidos y por ello insistió en la conveniencia de preservar la alianza económica en Norteamérica para competir con otras regiones del mundo y avanzar al resto del continente, siempre con respeto a las soberanías de los pueblos.

En materia de seguridad, antepuso la colaboración y trabajo conjunto entre ambos países, pero nunca subordinación, invasión o injerencia en el combate al consumo de drogas.

“En el caso de la seguridad, en la relación con nuestro vecino país, colaboramos y cooperamos pero nunca nos subordinamos, no aceptamos invasiones ni injerencias, por colaboración y razones humanitarias ayudamos a que no pasen drogas, en especial el fentanilo al vecino país, pero también hemos insistido que el consumo de las drogas no solo se combate con incautaciones y detenciones, sino atendiendo las causas para evitar que las y los jóvenes se acerquen a las adicciones y a la violencia”, puntualizó.

Como parte de la Ceremonia Conmemorativa, la Jefa del Ejecutivo Federal realizó el pase de lista de héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y el Colegio Militar, apreció el Toque de Silencio de la Banda de Guerra y una salva de fusilería ejecutada por las brigadas del Cuerpo de Cadetes; y posteriormente, tomó protesta al personal de cadetes de la Escuela de Enfermería, Médico y Heroica Escuela Naval Militar.

