Al encabezar el 25 Aniversario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esta institución es un pilar de la estabilidad financiera del país y responde a las necesidades de la población.

Ciudad de México. – Afirmó que en el Gobierno de la Cuarta Transformación se ha consolidado un buen sistema de ingresos, fundamental para no contratar deuda ni aumentar impuestos o crear nuevos; en la actualidad, dijo, permite subsidiar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en combustibles con el objetivo de no aumentar sus precios y así enfrentar la inflación, que en México es menor en comparación con Estados Unidos y países de Europa.

“No son ocurrencias. No es un gobierno de ocurrencias. Hicimos las cuentas de cuánto íbamos a obtener por el incremento en el petróleo crudo y cuánto podíamos procesar de materia prima en nuestro país porque ya las refinerías que estaban produciendo muy poco cuando llegamos, ahora están produciendo el doble, de 400 mil barriles diarios a 800 mil barriles diarios”, apuntó.

Destacó que durante la actual administración cada año se ha recaudado lo establecido en la Ley de Ingresos y se registran ahorros de entre 500 y 600 mil millones de pesos por la política de austeridad.

“Esto nos da tranquilidad. (…) Hay superávit, no tenemos déficit y esto es muy importante. (…) Son de los datos básicos que reviso diariamente. Así como nos reunimos todas las mañanas para ver el reporte sobre delitos cometidos en las últimas 24 horas, así también diario estoy viendo lo que ingresa, lo que se obtiene en el SAT”, enfatizó.

Aseguró que las y los servidores públicos deben trabajar en equipo y con eficiencia, además de separar el interés económico del político.

“Si los de Hacienda, si los del SAT son como empleados de los grandes contribuyentes, no se recauda bien. (…) Una cosa es el servicio público y otra los intereses legítimos de empresarios y contribuyentes. Esto nos ha ayudado mucho”, acotó.

Aseguró que el gobierno federal seguirá cumpliendo con la responsabilidad de hacer un buen manejo de los recursos públicos.

“Es fundamental la honestidad y en el caso del manejo de los ingresos, mucho más. Yo creo que esa es la clave, por eso tenemos una recaudación suficiente porque no hay corrupción y no hay impunidad. Hemos ahorrado mucho al no permitir la corrupción y también haciendo un gobierno austero”, remarcó.

El presidente reconoció al equipo del Servicio de Administración Tributaria encabezado por Raquel Buenrostro, así como a las personas físicas y morales que pagan sus impuestos.

“Todos tenemos que contribuir a que haya un auténtico Estado de derecho y que nuestro país siga progresando con justicia y bienestar. (…) Tenemos que entender como servidores públicos que el presupuesto público es dinero del pueblo, dinero de todos y se tiene que manejar con mucha honestidad”, aseveró.

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, detalló logros como la tasa cero en productos de gestión menstrual y contribuciones históricas; indicó que la simplificación de trámites, realizar mejoras en la atención al público y desterrar la corrupción por completo son las metas en las que se enfocará el Servicio en lo que queda del sexenio.