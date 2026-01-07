Devela Sheinbaum seis esculturas de mujeres ancestras en Reforma como acto contra racismo y machismo

Publicidad - LB2 -

Las piezas se integran al Paseo de las Heroínas y reivindican el papel histórico de mujeres indígenas en México.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la develación de seis esculturas de mujeres ancestras en el Paseo de las Heroínas, ubicado en Paseo de la Reforma, como un acto de justicia histórica y de alto valor simbólico frente al racismo, el clasismo y el machismo.

Las figuras corresponden a Tz’ak-b’u Aha, conocida como la Reina Roja; Tecuichpo-Ixcaxochitzin; la Señora 6 Mono; Xiuhtzatzin; Malintzin; y Eréndira, mujeres indígenas que, desde distintos pueblos y momentos históricos, dejaron una huella decisiva en la conformación cultural y social del país.

“Colocar seis monumentos dedicados a mujeres indígenas en el Paseo de la Reforma es un acto de justicia histórica y de profundo significado simbólico para la nación”, afirmó la mandataria.

Durante su mensaje, Sheinbaum subrayó que no se trata únicamente de incorporar nuevas esculturas al espacio público, sino de reconocer explícitamente a mujeres que sostuvieron, durante siglos, la vida cultural, comunitaria y espiritual de México, aun frente a contextos de exclusión y violencia.

La presidenta destacó que estas representaciones reivindican el papel de las mujeres en la historia nacional, tradicionalmente relegadas o invisibilizadas, y señaló que ese silencio histórico ha operado como una forma de violencia que limita la transformación social.

Uno de los momentos centrales del acto fue la inclusión de Malintzin en el Paseo de las Heroínas, figura históricamente estigmatizada desde una narrativa marcada por el racismo y el machismo. La presidenta sostuvo que su reconocimiento responde a una revisión crítica del pasado.

“Reconocerla hoy no es abrir viejas heridas; es cerrar una deuda histórica”, enfatizó.

En el evento participaron también autoridades federales y capitalinas, representantes de pueblos originarios, integrantes del ámbito cultural y funcionarias especializadas en derechos humanos y patrimonio histórico, quienes coincidieron en que la presencia de estas esculturas en el corazón de la capital fortalece una memoria pública más incluyente y plural.

