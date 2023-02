Una gran marcha opositora, exitosamente hipócrita y mentirosa

Publicidad - LB3 -

¿En qué parte de la Leyes secundarias del plan “B” tácitamente se dice lo que argumentas como verdad? y que por ello marchas hoy.

Hay que reconocer, contundentemente, que mejoraron los opositores en su fuerza de convocatoria sin duda alguna, todos los vicios del PRIANISMO estuvieron presentes pero, lograron sus cometidos de llenar la plancha del Zócalo capitalino y esto nadie lo podrá negar, ha sido la marcha más exitosa de los que hoy son oposición en el país, han tardado cuatro años para lograr su anhelado objetivo demostrativo para sus campañas mediáticas.

Las Alcaldías de la Ciudad de México, donde está establecida la clase media principalmente, cumplieron su cuota de aportación y participación ya que ellos, la clase media, si participó orgánicamente pero la participación de los demás, que no pertenecen a ese segmento social, todos trabajadores fueron invitados condicionados hacerlo y lo hicieron… llegaron, se tomaron la foto y se fueron vaciando en Zócalo en menos de 45 minutos, no terminaban los discursos cuando comenzó a vaciarse la plancha del Zócalo, quedando los ciudadanos que si están comprometidos con las “ofertas” y que les creen a los organizadores, los que si están enfadados con la 4T, fue extremadamente notorio este hecho derivado a lo forzado, y nada comprometidos, a participar en la marcha exitosamente hipócrita y mentirosa.

- Publicidad - HP1

Otro dato muy interesante, su liderazgo Claudio X González no estuvo presente en la concentración en el Zócalo, si caminó algunas calles pero no llegó al Zócalo, manteniendo su distancia de la mezcla que se haría en la concentración de la plancha del Zócalo… el clasismo y la discriminación a flor de piel sin duda alguna denotando con esa acción que aún no están preparados para interactuar con la gente del pueblo… y nunca lo harán, es racista.

Otro que sí llegó, pero llegó rodeado de una cadena de guaruras fue Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, infranqueable la cadena de guaruras formando un cuadrado entorno de Alito, el cómodo vacío al interior del cuadrado de seguridad en torno a Alito le permitía caminar con holgura y seguridad, alejado del resto de los marchistas… elitismo, clasismo y discriminación en su exacta expresión del “Rey” Alito.

Los convocantes, todos ellos de dudosa reputación política, hablaban y evocaban DEMOCRACIA contraviniendo a lo que ellos hicieron cuando formaron parte del poder, fueron los más antidemocráticos de todos los aplaudidores de las acciones corruptas de los gobiernos desde Salinas hasta Peña Nieto.

En la conjugación de intereses promoventes de la marcha del Domingo 26 podemos encontrar a los patrocinadores comandados por Claudio X González, el comandante promovente, y atrás de él hay nombres y apellidos, todos ellos afectados por la llegada de la 4T y la cancelación de canonjías que habían disfrutado a costa del pueblo de México, los hombres del dinero que aportan recursos para el debilitamiento político y social del presidente López Obrador y todo lo que él representa.

Y ellos son Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Ricardo Salinas, Germán Larrea, Alberto Baillères, Jerónimo Arango, Carlos Peralta, Diego Fernández de Cevallos, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Elba Esther Gordillo, y tecnócratas como Francisco Gil, Guillermo Ortiz y Pedro Aspe, políticos como Miguel Ángel Yunes, Ricardo Anaya, Beatriz Paredes, Emilio Gamboa, Roberto Madrazo, Margarita Zavala por poner solo algunos, mas su servidumbre resentida participantes activos en política opositora hoy.

Todos ellos ANTI DEMÓCRATAS hablando de DEMOCRACIA, y no lo dice solo el que escribe, lo dice la misma historia moderna del país, el cómo actuaron para defender la simulación de DEMOCRACIA desde que Miguel de la Madrid asumió el poder y consolidada con el ROBO DE LA ELECCIÓN federal de 1988 a favor de Carlos Salinas de Gortari, y habla también la historia reciente de lo que para ellos, los opositores enrolados hoy en la bandera de la democracia, es y significa DEMOCRACIA cuando sin consultar al pueblo aprobaron la Reforma Energética de Peña Nieto entregando los activos mas valiosos del país a los extranjeros, a ellos apoyaron en la marcha quienes marcharon.

Hablan de DEMOCRACIA cuando, por ejemplo, Alito Moreno y Marko Cortez modifican ilegalmente sus estatutos partidarios para perpetuarse en el poder dentro de sus partidos, la gran contradicción “democrática”.

Hablan de DEMOCRACIA los que hoy promovieron la marcha opositora cuando en el 2006 se volvieron a robar las elecciones federales y lo apoyaron, ahí está la historia editorial y periodística que prueba su actuar ANTIDEMOCRÁTICO de los que hoy hablan de defender la DEMOCRACIA y al INE.

Si, la marcha fue un éxito para la HIPOCRESÍA que profesan, fue la marcha exitosa de la MENTIRA, promovida por los SIMULADORES y mentirosos.

Lo que podemos observar como conclusión política de esa gran marcha opositora es la plena seguridad de que esa marcha NO DETONARÁ VOTOS suficientes y necesarios para poder lograr obtener los mejores resultados electorales en el 2023 y en el 2024 y la muestra la tendremos en el Estado de México en Junio 2023.

Lo que sí reflejan las marchas es un cálculo aproximado de simpatizantes llevando hacia el universo total de mexicanos activos en el padrón electoral, eso sí lo muestran, y es por ello que se calcula, ya con la cifra de la concentración opositora del domingo, que la oposición tendría aproximadamente entre 20 y 23 millones de simpatizantes, entre simpatizantes activos, pasivos, ocurrentes e indiferentes, más los militantes registrados.

Marcharon engañados para proteger al grupo opositor a la 4T y presionar a la SCJN para detener el llamado Plan “B” del presidente en materia electoral, el INE no es independiente, ni imparcial mucho menos autónomo, ya que sirve a intereses perversos perfectamente bien definidos que comanda Claudio X González, veamos porque lo digo:

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, fue el autor de todo el entramado estatutario para que Alito Moreno prolongara su estadía al frente del PRI hasta después del 2024, dándole la oportunidad legal para que sea Alito Moreno quien designe a todos los candidatos a la elecciones del 2024, esto quedó demostrado en los audios de Laida Sansores en martes del Jaguar.

Como consecuencia de esto, Alito dejó muy en claro a Claudio x González que sería él quien designará los candidatos y por supuesto no le gusto al “activista ciudadano”.

No había manera de frenar la ambición de Alito Moreno, se le había salido del redil a Claudio X González y fue entonces cuando de nuevo aparece Lorenzo Córdova cuando declara que el cambio de estatutos dentro del PRI para perpetuar a Alito Moreno hasta el 2024 era ilegal y lo declaran nulo.

Lorenzo Córdova le creo la logística para que lo lograra Alito, y Lorenzo Córdova le quito a Alito las posibilidades al declararlo ilegal, o sea “te doy y te quito”.

Con la ampliación del mandato de Alito en el PRI el que quedó fuera de poder poner candidatos e el 2024 fue precisamente Claudio X González.

Claudio X González, por conducto de su lacayo Lorenzo Córdova, ordena quitarle la ampliación a Alito para poder retomar el poder de nombrar candidatos por el PRI en la elección del 2024.

¿Quién manda y utiliza al INE?… es Claudio X González, recordando que Lorenzo Córdova, por cederle el control político del INE, es su candidato para la Ciudad de México.

Eso es lo que apoyaron en la marcha del domingo pasado.

Cuando se encontraron Gustavo de Hoyos y Claudio X González al término de la marcha una de mis fuentes me comentó que lo primero que le dijo de Hoyos a Claudio fue “¿ya viste cuanto pendejo acudió? ¡Nos hicieron la historia¡ le dijo” arrancando carcajadas de todos los que ya habían llegado antes para reunirse con Claudio X González.

El clasismo aplicado, ¿no lo cree? Bueno le comento que por una calle entraron al zócalo los que llegaron en autos vehículos de lujo y súper lujo con su servidumbre y sus guaruras cerca del templete y, por otras calles, llegaron los del pueblo bueno opositor.

Sin duda fue una muy buena marcha opositora pero fue la MARCHA DE LA MENTIRA Y LA HIPOCRESÍA, lo que realmente le importaba al único Líder de la marcha Claudio X González era la foto para sus fines propagandísticos y mediáticos, los ciudadanos simpatizantes, una vez, más fueron utilizados.

Ni una sola verdad se esgrimió ante la gente en los discursos de los oradores, discursos muy trillados de mentiras y muy desgastados.

¿En qué parte de la Leyes secundarias del plan “B” tácitamente se dice lo que argumentas como verdad y que por ello marchas hoy?

Los argumentos de los opositores que esgrimen para el rechazo del PAN “B” en ninguna parte de las leyes secundarias se establecen.

SON HIPOCRITAS Y MENTIROSOS.

En respuesta solo hubo un vació y un gran silencio, y valla que se le preguntó a gente con apariencia de letrados y cultos, ni los mismos promoventes han dado respuesta puntual de ello …

porque saben que mienten.

Raúl Sabido Egresado de la Facultad de Comercio y Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional ha sido en empresas privadas en posiciones directivas donde a logrado acumular 42 años de servicio.