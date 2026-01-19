Destaca Sheinbaum récord de recaudación en 2025 sin aumentar impuestos

Publicidad - LB2 -

Ingresos tributarios crecieron 4.8% real y sumaron 487 mil mdp más que en 2024.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que durante 2025 se alcanzó un récord histórico de recaudación, al obtener 487 mil 446 millones de pesos más que en 2024, sin recurrir al aumento de impuestos y mediante el combate a la evasión fiscal, lo que representó un incremento real de 4.8 por ciento.

Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal señaló que en total se recaudaron 6.045 billones de pesos, recursos que calificó como una noticia positiva para el país, ya que se destinan principalmente a Programas para el Bienestar, obras públicas, salud y educación, además de consolidar una tendencia al alza registrada desde 2019.

“Hay mucha fuga de recursos que no se pagan al erario; quien no paga impuestos también incurre en una forma de corrupción”, expresó.

Sheinbaum detalló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) concentrará sus esfuerzos en dos áreas clave: el combate a las empresas factureras, utilizadas para evadir el pago de impuestos como IVA, ISR o IEPS, y el fortalecimiento de los controles en aduanas, donde aún existen márgenes de evasión.

“Todavía hay oportunidad en factureras y en aduanas; son las dos áreas donde se va a concentrar el SAT”, subrayó.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, informó que para 2026 se proyecta una recaudación de 6.4 billones de pesos, lo que implicaría un crecimiento real de 4.6 por ciento, acompañado de la implementación de mejores prácticas de transparencia en auditorías, entre ellas la realización de una sola auditoría por contribuyente y la homologación de criterios en todas las oficinas del SAT.

Estas medidas también contemplan reducciones en los tiempos de devolución de impuestos, con promedios de cinco días hábiles para personas físicas y 30 días para empresas, así como una fiscalización focalizada en contribuyentes con inconsistencias fiscales, uso indebido de estímulos, operaciones con paraísos fiscales o subvaluación en importaciones.

Por su parte, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que la recaudación de 2025 representó un cumplimiento del 101.6 por ciento de la Ley de Ingresos de la Federación, mientras que los ingresos por comercio exterior alcanzaron 27.1 por ciento de los ingresos tributarios netos, con un aumento real de 16 por ciento respecto a 2024.

Las autoridades federales coincidieron en que el fortalecimiento de la recaudación permitirá sostener el gasto social y la inversión pública, sin incrementar la carga fiscal a la población.

