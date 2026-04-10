Destaca Sheinbaum entrega de tierras y legado zapatista en aniversario luctuoso

Publicidad - LB2 -

La presidenta encabezó ceremonia en Morelos y resaltó avances agrarios y reformas contra privilegios.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En el marco del 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los ideales del caudillo del sur se mantienen vigentes en la política actual, al destacar la entrega de más de 60 mil hectáreas a propietarios originarios durante los últimos años.

Durante la ceremonia realizada en la ex Hacienda de Chinameca, en Ayala, Morelos, la mandataria subrayó que la justicia social y la defensa de la tierra continúan siendo ejes centrales del proyecto de la Cuarta Transformación, al tiempo que vinculó estas acciones con el legado histórico del líder revolucionario.

“Zapata está en el corazón del pueblo de México… la transformación verdadera solo es posible cuando el pueblo se organiza”

- Publicidad - HP1

En su mensaje, Sheinbaum Pardo sostuvo que el zapatismo no solo representó la lucha agraria, sino también un movimiento con participación activa de mujeres, por lo que durante el evento se entregaron certificados a propietarias de tierras y reconocimientos a presidentas de comisariados ejidales y comunales.

Asimismo, señaló que honrar la memoria de Zapata implica impulsar cambios estructurales que eliminen privilegios, en referencia a reformas recientes que prohíben la reelección y el nepotismo, además de reducir estructuras y beneficios en distintos niveles de gobierno.

Previo al acto conmemorativo, la titular del Ejecutivo federal encabezó la inauguración del Museo de las Mujeres Zapatistas, además de realizar una guardia de honor y la colocación de una ofrenda floral en el monumento al líder revolucionario, acompañada por su nieto.

En el evento también se informó sobre avances en materia agraria en Morelos, donde autoridades federales reportaron la entrega de miles de certificados parcelarios y constancias, en beneficio de comunidades rurales de la entidad.

La conmemoración reunió a autoridades federales y estatales, quienes coincidieron en que el legado de Emiliano Zapata continúa siendo un referente en la construcción de políticas públicas enfocadas en la equidad y la justicia social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.