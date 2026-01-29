Destaca Sheinbaum avances en diálogo con Trump sobre relación bilateral

Publicidad - LB2 -

La presidenta informó que ambos gobiernos acordaron mantener el trabajo conjunto en temas comerciales

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una conversación “productiva y cordial” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas comerciales y el estado actual de la relación bilateral entre ambos países.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria señaló que existe coincidencia para que los equipos de ambos gobiernos continúen trabajando de manera conjunta, con el objetivo de dar seguimiento a los asuntos estratégicos que forman parte de la agenda común entre México y Estados Unidos.

Sheinbaum agregó que durante el intercambio también tuvo la oportunidad de saludar a Melania Trump, a quien recordó haber conocido durante su reciente visita a Washington, en el marco de los primeros acercamientos diplomáticos de su administración con el nuevo gobierno estadounidense.

El mensaje se da en un contexto de redefinición de prioridades en la relación México–Estados Unidos, particularmente en materia comercial, migratoria y de cooperación bilateral, áreas que han sido señaladas como estratégicas por la actual administración federal.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre los acuerdos o temas puntuales abordados, aunque el gobierno mexicano ha reiterado que la relación con Estados Unidos se mantiene como una de las prioridades centrales de su política exterior.

Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa… pic.twitter.com/5ZqT4BgPOI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026