Destaca ASF fiscalización del FAIS para garantizar uso eficiente de recursos sociales

David Colmenares participa en jornada nacional y subraya supervisión a fondos transferidos a estados y municipios.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, participó en la Jornada de Capacitación Estatal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2026, donde destacó que la fiscalización es una línea de acción prioritaria para asegurar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a infraestructura social básica.

Durante el encuentro, Colmenares subrayó que la supervisión de estos recursos resulta fundamental para garantizar que las obras y acciones dirigidas a población en condiciones de pobreza extrema y rezago social se ejecuten con honestidad y apego a la normativa.

“La fiscalización constituye una línea de acción prioritaria para garantizar que los recursos públicos destinados a obras y acciones de infraestructura social básica se ejerzan con eficiencia, honestidad y transparencia”.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la jornada reunió a representantes de las 32 entidades federativas con el objetivo de fortalecer los mecanismos de ejecución del FAIS 2026, cuyo propósito es combatir la pobreza mediante inversión en infraestructura social básica.

El titular de la ASF enfatizó que este tipo de espacios permiten proporcionar a las entidades información normativa, conceptual y práctica para una adecuada planeación, ejercicio y seguimiento de los recursos en el actual ejercicio fiscal.

Asimismo, recordó que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con la atribución constitucional exclusiva para fiscalizar los recursos federales transferidos a estados, municipios y alcaldías, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

En el evento participaron también funcionarios de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional del Agua, quienes abordaron aspectos técnicos y de seguimiento vinculados a la operación del fondo.

Con esta jornada, la ASF reiteró su mandato de vigilar el correcto uso de los recursos públicos canalizados a los sectores más vulnerables, con énfasis en transparencia y rendición de cuentas.

