Asume OTV operación directa de la troncal BRT-2 del JuárezBus desde este 1 de enero

El Gobierno del Estado retiró la operación a Lazos 5 Puntos por incumplimientos contractuales y altos índices de fallas y quejas de usuarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – A partir de este 1 de enero de 2026, la Operadora de Transporte (OTV) asumió de manera directa la operación de la troncal BRT-2 del sistema JuárezBus, informó la Secretaría General de Gobierno, tras el vencimiento del contrato de comodato de unidades otorgado a la empresa Lazos 5 Puntos, S.A. de C.V.

La dependencia estatal explicó que la decisión no solo obedece al término de la vigencia del comodato, sino a una serie de incumplimientos reiterados por parte del concesionario, quien hasta el 31 de diciembre operaba la troncal con dos unidades propias articuladas marca Ankai 2022 y 28 unidades Mercedes Benz 2025 propiedad del Gobierno del Estado.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentra la falta de adquisición de unidades propias que cumplieran con los criterios de año-modelo y características técnicas exigidas, a pesar de haber contado durante 18 meses con unidades estatales en comodato para garantizar el servicio.

Asimismo, se documentó el incumplimiento en la correcta transmisión de información de los equipos a bordo al Centro de Control, incluyendo GPS, contadores de pasajeros, cámaras, validadores y sistemas de grabación, lo que generó deficiencias en el control operativo.

La autoridad también señaló fallas en los registros diarios de inicio de operaciones por parte de los operadores, lo que provocó desorden en la prestación del servicio, además de un alto índice de accidentes, ya que choferes de esta troncal estuvieron involucrados en 84 choques, equivalentes al 57 por ciento del total de los siniestros atribuibles a operadores del sistema.

A ello se sumó que la troncal BRT-2 concentró el 56 por ciento de las quejas ciudadanas recibidas a través de la línea de atención del JuárezBus, principalmente por problemas de limpieza, tiempos de espera excesivos y trato inadecuado hacia los usuarios.

El Gobierno del Estado precisó que la concesión de Lazos 5 Puntos continúa vigente, pero aclaró que, para participar nuevamente en la operación de la Troncal II, la empresa deberá hacerlo exclusivamente con unidades propias que cumplan con los requerimientos establecidos en su concesión.

Finalmente, la administración estatal reiteró su compromiso con las y los juarenses usuarios del transporte público, y aseguró que la operación de la troncal BRT-2 continuará de manera regular bajo la administración directa de OTV, con el objetivo de mejorar la calidad, seguridad y eficiencia del servicio.

