Convoca Sheinbaum a celebrar triunfo de la 4T y defender la soberanía el próximo 31 de mayo

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La presidenta anunció un informe nacional de rendición de cuentas que será transmitido en plazas públicas de las 32 entidades del país

Teapa, Tab. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a la ciudadanía a participar el próximo 31 de mayo en una jornada nacional para conmemorar el segundo aniversario del triunfo electoral del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y reafirmar la defensa de la soberanía nacional.

Durante un evento realizado en Teapa, Tabasco, la mandataria federal informó que encabezará un informe de rendición de cuentas que será transmitido simultáneamente en plazas públicas de las 32 entidades federativas.

“México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México a mucha honra y a mucho orgullo y con mucho trabajo es un país libre, independiente y soberano”, afirmó.

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Sheinbaum explicó que el acto busca recordar los orígenes del movimiento de la Cuarta Transformación y fortalecer el vínculo entre gobierno y ciudadanía.

“Que explique justamente lo que estamos explicando hoy: de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento al que representamos”, señaló.

La presidenta sostuvo que el objetivo también será defender las conquistas sociales impulsadas por los gobiernos emanados de Morena y mantener la unidad política del movimiento.

El informe será transmitido en espacios públicos de todo el país en lugar de concentrar a simpatizantes en la Ciudad de México.

Sheinbaum recordó que durante los gobiernos de la Cuarta Transformación se consolidaron programas sociales y nuevos derechos constitucionales relacionados con bienestar, educación y salud.

Entre ellos mencionó la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y el programa Salud Casa por Casa.

“Hay que seguir fortaleciendo la Transformación y sobre todo los gobiernos de pueblo”, expresó.

Durante el evento, la presidenta también reiteró compromisos en materia de salud para Tabasco, incluyendo la construcción de hospitales generales en Teapa y Macuspana, además de avanzar en el modelo de atención universal mediante IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que actualmente más de 708 mil personas reciben apoyos sociales federales en Tabasco, con una inversión superior a los 24 mil millones de pesos durante 2026.