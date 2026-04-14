Construye Obras Públicas banquetas en ampliación de avenida De las Torres

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Los trabajos buscan mejorar la movilidad peatonal en una vialidad clave del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas avanza en la construcción de banquetas sobre la ampliación de la avenida De las Torres, como parte de las obras complementarias en esta importante vialidad.

El director de la dependencia, Daniel González García, informó que los trabajos se desarrollan en el cuerpo poniente, en sentido de norte a sur, en el tramo comprendido entre el bulevar Manuel Talamás Camandari y la calle Yepomera.

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Estas acciones forman parte de una intervención integral realizada recientemente por el Municipio, que incluyó la ampliación de carriles, pavimentación con carpeta asfáltica, construcción de guarniciones y retornos, así como la instalación de infraestructura hidráulica y señalización.

“Las banquetas se construyen en el sentido de norte a sur”.

El proyecto también contempló la instalación de seis pozos de absorción, pintura vial y alumbrado público, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y seguridad en la zona.

Las autoridades municipales señalaron que esta obra beneficia a más de 35 mil conductores que circulan diariamente por la avenida, considerada una de las principales arterias del suroriente de la ciudad.

“Permitirá mejor movilidad para peatones que transitan por la zona”.

Con la construcción de banquetas, se busca complementar la infraestructura vial y garantizar condiciones más seguras para peatones, fortaleciendo la movilidad integral en este sector de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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