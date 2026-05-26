Gana arquero juarense José Cerecedo bronce en Panamericano de la Juventud

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El seleccionado nacional obtuvo medalla por equipos en Medellín y finalizó entre los cinco mejores en la competencia individual.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El arquero juarense José Felipe Cerecedo obtuvo la medalla de bronce por equipos en el Panamericano de la Juventud Medellín 2026, además de concluir en el quinto lugar de la competencia individual de arco recurvo U18.

El representante fronterizo tuvo su primera participación como integrante de la selección nacional mexicana y logró avanzar hasta la ronda de cuartos de final en la modalidad individual, donde cayó por marcador de 6-4 frente a Guatemala.

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Tras la competencia individual, Cerecedo integró el equipo mexicano junto a Yeshua Villanueva y Axel Rangel para disputar la modalidad por equipos.

En su primer enfrentamiento, México superó de manera contundente a Chile con marcador de 6-0 para avanzar a las semifinales del torneo continental.

Posteriormente, el conjunto nacional enfrentó a Colombia en una semifinal que se definió en desempate luego de varios empates parciales durante el encuentro.

“Los arqueros mexicanos sacaron sus mejores tiros para empatar de nueva cuenta el partido”.

El equipo colombiano terminó imponiéndose 28-26 en la ronda de desempate, enviando a México a disputar la medalla de bronce.

En el duelo por el tercer lugar, el representativo mexicano venció 6-0 a Brasil para asegurar el podio en el Panamericano de la Juventud.

“Con esto se alzaron con la medalla de bronce en el Panamericano de la Juventud”.

La actuación de José Felipe Cerecedo volvió a colocar a Ciudad Juárez entre los referentes nacionales en tiro con arco juvenil, disciplina en la que Chihuahua mantiene presencia constante en competencias internacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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