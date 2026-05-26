Conquista ajedrecista juarense Mía Guzmán doble oro en Juegos Nacionales CONADE 2026

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La representante de Chihuahua se coronó en las modalidades de ritmo rápido y blitz durante la competencia nacional en San Luis Potosí.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La ajedrecista juarense Mía Fernanda Guzmán García obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Nacionales CONADE 2026, celebrados en San Luis Potosí, consolidándose como una de las principales exponentes del deporte ciencia a nivel nacional.

La representante de Chihuahua destacó en las modalidades rápidas del torneo nacional bajo la dirección técnica de su entrenador, Ángel Escareño.

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La primera medalla dorada llegó en la competencia de ritmo rápido, disputada bajo el formato de 10 minutos más cinco segundos de incremento por jugada, donde la juarense logró imponerse ante competidoras de distintas entidades del país.

Posteriormente, Guzmán García volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar el campeonato en la modalidad blitz, considerada una de las pruebas de mayor exigencia mental y velocidad dentro del ajedrez competitivo.

“La juarense demostró su superioridad en las modalidades rápidas del torneo nacional”.

El blitz se disputó bajo el formato de tres minutos más dos segundos de incremento, modalidad que exige rapidez de análisis y precisión táctica en cada movimiento.

En la misma competencia también participó el juarense Kenneth Damián Alba Ruiz, quien enfrentó a algunos de los mejores exponentes juveniles del país.

Aunque no logró obtener medalla, el competidor fronterizo sumó experiencia en la justa nacional y mantuvo un desempeño competitivo durante el torneo.

“Alba Ruiz se mantuvo compitiendo al tú por tú frente a los mejores exponentes de México”.

La actuación de ambos ajedrecistas volvió a colocar a Ciudad Juárez entre las entidades con mayor presencia y nivel competitivo dentro del ajedrez nacional juvenil.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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