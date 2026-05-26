Avanzan labores de la Cruzada del Cambio en vialidades principales de Juárez

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El programa municipal mantiene trabajos de limpieza y mantenimiento en avenidas de alta circulación en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las labores de mejoramiento urbano correspondientes al programa Cruzada del Cambio continúan desarrollándose en distintas vialidades de Ciudad Juárez, informó el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan.

El funcionario señaló que actualmente las cuadrillas municipales se encuentran por concluir la primera etapa del programa, con trabajos intensivos en avenidas de alta circulación.

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Entre las vialidades intervenidas se encuentran Ejército Nacional, División del Norte, Francisco Villarreal Torres, bulevar Talamás Camandari y algunos tramos de la avenida Adolfo López Mateos.

Las acciones se concentran en la limpieza y mantenimiento de banquetas, camellones centrales y laterales, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad de peatones y automovilistas.

“Seguimos pidiéndole a los juarenses un poquito de paciencia y empatía para poder concluir estas labores”.

Solís Kanahan indicó que en los próximos días continuarán los trabajos en los sectores ya intervenidos y posteriormente se avanzará hacia nuevas vialidades contempladas dentro del programa municipal.

También informó que en avenidas como Talamás Camandari y Francisco Villarreal Torres se colocaron trafitambos y dispositivos preventivos para delimitar las áreas de trabajo y prevenir accidentes.

El director de Limpia destacó que estas acciones forman parte de la estrategia municipal de mantenimiento urbano y recuperación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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