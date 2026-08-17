Conmemoran Día Nacional de las Abejas con billete de Lotería Nacional

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El Sorteo Superior No. 2895 reconocerá la importancia ambiental, social y económica de las abejas y la apicultura mexicana.

Maní, Yuc. (ADN/Staff) – Autoridades federales y estatales encabezaron la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional dedicado al Día Nacional de las Abejas, como parte del Sorteo Superior No. 2895.

El acto se realizó en Maní, Yucatán, durante el evento “Fortalecimiento de la Apicultura y la meliponicultura tradicional maya. Con la miel mexicana endulzamos el mundo”, con la participación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Gobierno de Yucatán y la Lotería Nacional.

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La titular de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, reconoció a las comunidades rurales e indígenas por su labor en la protección de las abejas, consideradas fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y la producción de alimentos.

“Todos debemos trabajar juntos por este gran campo que tenemos”, expresó López Gutiérrez.

Durante la jornada fueron entregados 17 kits a grupos de meliponicultoras mayas y apoyos individuales a 500 mujeres, como parte de las acciones para fortalecer buenas prácticas de producción, bioseguridad y bienestar animal.

Los kits incluyen caseta de extracción, extractor, embudos y coladeras de acero inoxidable, herramientas orientadas a mejorar los procesos de producción de miel melipona.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que en la entidad se trabaja para obtener la Identificación Geográfica de la miel melipona, lo que permitiría proteger y reconocer oficialmente su origen, autenticidad, calidad y valor cultural.

Díaz Mena señaló que este proceso puede abrir oportunidades en mercados nacionales e internacionales, particularmente en segmentos relacionados con alimentos gourmet, salud natural y cosmética.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que el billete conmemorativo reconoce la importancia ambiental, social y económica de las abejas, así como el trabajo de quienes se dedican a protegerlas.

“Reconoce su enorme importancia ambiental, social y económica, y también a quienes trabajan para protegerlas”, señaló Salomón.

El director general de Desarrollo e Innovación de Agricultura, César Antonio Abarca García, explicó que las abejas meliponas son nativas de México y que se han descrito al menos 46 especies en el país.

Señaló que la especie Melipona beecheii es una de las más representativas por su valor biocultural para los pueblos mayas, que han preservado su manejo tradicional y la producción de una miel con características particulares.

El Sorteo Superior No. 2895 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

La Lotería Nacional informó que se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, los cuales circularán en todo el país con un mensaje sobre la importancia de las abejas y del trabajo de apicultoras, apicultores y meliponicultoras.

El sorteo se celebrará el viernes 21 de agosto a las 20:00 horas y será transmitido por el canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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