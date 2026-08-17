Asegura Marco Bonilla que Morena no es invencible en Chihuahua

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El coordinador estatal del PAN rumbo a 2027 afirmó que Acción Nacional ha demostrado capacidad para competir y ganar en el estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Marco Bonilla, coordinador estatal del PAN para el proceso electoral de 2027, afirmó que Morena no es invencible y sostuvo que Acción Nacional ha demostrado capacidad para derrotarlo en Chihuahua.

El también alcalde de Chihuahua capital señaló que la entidad se distingue por ciudadanos que no se rinden y que, desde su perspectiva, el panismo debe defender lo construido durante los últimos años.

“Chihuahua siempre ha sido tierra de gente que no se rinde, gente que defendemos lo que amamos: la familia, nuestra tierra y nuestra libertad”, expresó.

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Bonilla sostuvo que vienen tiempos de defender con firmeza el proyecto político del PAN en el estado, al afirmar que Chihuahua “nunca se dobla” y “nunca se rinde”.

El coordinador panista aseguró que Morena puede ser vencido electoralmente y afirmó que cada vez que el PAN ha enfrentado al partido guinda por la gubernatura, ha logrado imponerse en las urnas.

“Nosotros sabemos resistir, sabemos luchar y hemos demostrado una y otra vez, que Morena no es invencible”, afirmó.

El antecedente más reciente en una elección por la gubernatura ocurrió en 2021, cuando María Eugenia Campos Galván, entonces candidata de la coalición encabezada por el PAN, obtuvo 576 mil 176 votos, frente a 444 mil 634 de Juan Carlos Loera de la Rosa, postulado por Morena, PT y Nueva Alianza.

La diferencia entre ambos fue de 131 mil 542 votos, resultado que permitió a Campos Galván recibir la constancia de mayoría como gobernadora electa de Chihuahua.

Aunque Morena no ha ganado la gubernatura de Chihuahua, el partido ha consolidado presencia política en otros espacios, particularmente en Ciudad Juárez, donde gobierna el municipio desde 2021.

El panorama rumbo a 2027 se perfila como una contienda estratégica para ambas fuerzas políticas, debido al peso electoral de Chihuahua y a la disputa por mantener o modificar el equilibrio político estatal.

Bonilla llamó al panismo a cerrar filas y defender el proyecto de Acción Nacional, mientras Morena avanza en sus propios procesos internos para definir coordinaciones estatales y municipales rumbo a la elección.

Con información de Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, La Jornada y declaraciones de Marco Bonilla.

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