Atiende JMAS fuga de agua potable en Avenida Del Charro

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La reparación se realiza sobre una tubería de 12 pulgadas en el cruce con bulevar IV Siglos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez realizó trabajos para reparar una fuga de agua potable registrada sobre la Avenida Del Charro, en el cruce con bulevar IV Siglos.

El ingeniero Daniel Alvarado, jefe de Agua Potable de la JMAS, informó que la fuga se originó por una ruptura en una tubería de 12 pulgadas ubicada en la línea general del sector.

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De acuerdo con el organismo, la ruptura fue ocasionada por la carga generada por el tránsito constante de vehículos de transporte pesado que circulan por la zona, donde se ubican varias maquiladoras.

“Nos encontramos en avenida Del Charro, entre avenida Hermanos Escobar y bulevar IV Siglos, donde se presentó una ruptura en la tubería de 12 pulgadas debido a la carga de vehículos”, explicó Alvarado.

El funcionario detalló que, para realizar la reparación, el personal llevará a cabo un empalme en la tubería, lo que permitirá atender la fuga sin necesidad de efectuar un corte mayor en la línea.

La JMAS señaló que este procedimiento busca reducir las afectaciones al servicio de agua potable en el sector y evitar un mayor desperdicio del recurso.

Los trabajos se desarrollan sobre el carril izquierdo de la Avenida Del Charro, en sentido de norte a sur, por lo que la circulación vehicular no se encuentra interrumpida.

El organismo indicó que los conductores pueden continuar su trayecto por el carril derecho, aunque pidió transitar con precaución debido a la presencia de personal operativo y maquinaria especializada.

Mientras se realizan las maniobras, se registra una suspensión temporal del servicio de agua potable para los establecimientos ubicados en el tramo comprendido entre avenida Hermanos Escobar y bulevar IV Siglos.

Alvarado señaló que la reparación es atendida como prioritaria, por lo que el personal trabaja para concluirla en el menor tiempo posible y restablecer el servicio en la zona afectada.

La JMAS agradeció la comprensión de la ciudadanía durante estas labores, cuyo objetivo es garantizar el correcto funcionamiento de la red de agua potable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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