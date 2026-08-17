Alista Morena convocatoria para definir coordinaciones rumbo a 2027

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Brighite Granados informó que el proceso interno avanzará en las próximas semanas para distritos federales y municipios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La dirigencia estatal de Morena en Chihuahua se prepara para abrir una nueva etapa en la definición de sus cuadros políticos rumbo al proceso electoral de 2027.

La presidenta estatal del partido, Brighite Granados de la Rosa, informó que para finales de agosto se prevé la publicación de la convocatoria dirigida a quienes aspiren a encabezar las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en distritos federales y presidencias municipales.

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La dirigente señaló que el proceso interno avanzará durante las próximas semanas y que también podrían conocerse, durante los primeros días de septiembre, los resultados relacionados con la coordinación estatal.

El esquema forma parte de la ruta interna de Morena para perfilar liderazgos territoriales antes del arranque formal del proceso electoral de 2027, en el que Chihuahua renovará gubernatura, alcaldías y otros cargos de elección popular.

De acuerdo con reportes nacionales, el proceso de selección de coordinaciones estatales de Morena, PT y PVEM contempla encuestas durante agosto y la primera semana de septiembre en las entidades donde habrá elecciones en 2027.

En el caso de Chihuahua, la definición estatal se perfila como una de las más relevantes para el partido, debido a la competencia interna entre los grupos que buscan encabezar el proyecto político en la entidad.

Granados de la Rosa sostuvo que Morena cuenta con distintos perfiles capaces de representar al movimiento y afirmó que, una vez definido cada proceso interno, el partido buscará cerrar filas en torno a quienes resulten seleccionados.

La convocatoria para coordinaciones federales y municipales permitirá medir la presencia territorial de aspirantes en los distintos municipios y distritos electorales del estado.

En Ciudad Juárez, el proceso interno tendrá un peso estratégico por tratarse del municipio con mayor padrón electoral de Chihuahua y uno de los principales bastiones políticos de Morena en la entidad.

La dirigencia estatal indicó que el objetivo será mantener reglas claras, fortalecer la unidad interna y consolidar estructuras rumbo a la elección de 2027.

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