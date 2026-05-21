Confirma Sheinbaum ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha y exfuncionarios de Sinaloa

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La presidenta señaló que las alertas internacionales derivan de órdenes emitidas por autoridades de Estados Unidos.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como siete exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con narcotráfico, cuentan con ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las alertas internacionales fueron emitidas a partir de órdenes de aprehensión promovidas por el gobierno de Estados Unidos.

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“Bueno, hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso hace que se alerten fichas rojas llamadas por parte de Interpol”, señaló Claudia Sheinbaum.

La presidenta indicó que las fichas rojas permitirían la detención de los señalados en caso de abandonar territorio mexicano y ser ubicados en otros países que colaboran con la Interpol.

Asimismo, confirmó que Rubén Rocha Moya permanece en Sinaloa, donde actualmente se encuentra en su domicilio.

Sheinbaum también informó que el exmandatario sinaloense cuenta con vigilancia de la Guardia Nacional, aunque aclaró que la asignación de protección depende de evaluaciones de riesgo realizadas por autoridades federales.

La titular del Ejecutivo explicó que los mecanismos de seguridad para funcionarios y exfuncionarios son analizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación.

“La Defensa tiene una metodología para hacer la evaluación, o la Secretaría de Gobernación hace una revisión de riesgos”, explicó.

Respecto al senador morenista Enrique Inzunza, también mencionado entre los acusados por autoridades estadounidenses, la presidenta indicó que no cuenta con información sobre una eventual protección federal.

La mandataria también se refirió a los dos exfuncionarios de Sinaloa que recientemente se entregaron a autoridades de Estados Unidos, señalando que fueron ellos quienes establecieron contacto directo con el gobierno estadounidense.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron un día después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmara que Rubén Rocha no cuenta con escoltas asignados por fuerzas federales, sino por corporaciones estatales.

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