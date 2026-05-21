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Muere hombre en ataque armado; su hija de 10 años resulta herida en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
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La agresión ocurrió sobre la avenida Valentín Fuentes, en el fraccionamiento Misiones San Miguel.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Un hombre murió y una menor de 10 años resultó gravemente herida tras un ataque armado registrado la tarde de este jueves sobre la avenida Valentín Fuentes, en el fraccionamiento Misiones San Miguel.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados perseguían un automóvil Chevrolet Camaro color negro cuando comenzaron a disparar contra la unidad en movimiento.

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La agresión ocurrió cerca del cruce con la calle De Argos, donde el conductor perdió la vida a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

Durante el ataque también resultó lesionada una niña de 10 años, presuntamente hija de la víctima, quien sufrió una herida de bala en la cabeza.

Tras la balacera, el vehículo impactó contra una camioneta color gris, lo que provocó daños materiales y afectaciones adicionales derivadas del choque.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y trasladaron a las víctimas al Hospital General de Zona número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Elementos de la Policía Municipal y agentes de Seguridad Vial acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

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