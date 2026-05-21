Vinculan a proceso a Omar Chávez por violencia familiar y lesiones

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El boxeador llevará su proceso en libertad tras obtener suspensión condicional.

Culiacán, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – El boxeador Omar Chávez, hijo del excampeón mundial Julio César Chávez, fue vinculado a proceso por los delitos de violencia familiar y lesiones, luego de ser acusado de presuntamente agredir a una mujer identificada como su pareja sentimental.

La resolución judicial se emitió durante la audiencia inicial celebrada este jueves 21 de mayo en Culiacán, Sinaloa, donde el juez determinó que el pugilista enfrentará el proceso en libertad bajo la figura de suspensión condicional del proceso.

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La defensa del deportista solicitó una salida alterna prevista en el sistema penal acusatorio, lo que permitió evitar la prisión preventiva mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Omar Chávez había sido detenido el miércoles 20 de mayo en las instalaciones de la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral, en la zona de Aguaruto, cuando acudió a comparecer ante las autoridades judiciales.

De acuerdo con los reportes oficiales, el boxeador contaba con una orden de aprehensión tras no atender previamente los llamados judiciales relacionados con la denuncia presentada en su contra.

El Registro Nacional de Detenciones informó que el arresto ocurrió alrededor de las 8:53 de la mañana, tras lo cual fue entregado a elementos de la Policía Estatal Preventiva y posteriormente trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

La acusación en su contra corresponde a presuntos actos de violencia física cometidos contra una mujer, cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

Hasta el momento, ningún integrante de la familia Chávez ha emitido declaraciones públicas sobre el caso. Sin embargo, Omar Chávez realizó publicaciones en sus redes sociales horas antes de su detención.

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