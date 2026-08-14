Concentran ocho estados el 95% de mexicanos repatriados desde Estados Unidos

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El INM reportó 271 mil 193 connacionales repatriados entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – El Instituto Nacional de Migración informó que 271 mil 193 mexicanas y mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos entre el 20 de enero de 2025 y el 13 de agosto de 2026, periodo que coincide con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presentó el balance de retornos de connacionales y señaló que el Gobierno de México mantiene un esquema de recepción y atención para quienes regresan al país.

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Del total reportado, 171 mil 508 personas ingresaron por vía terrestre a través de distintos puntos de repatriación ubicados en la frontera entre México y Estados Unidos.

Otros 99 mil 685 connacionales fueron recibidos por vía aérea, mediante 816 vuelos que arribaron a 10 aeropuertos del país, entre ellos Villahermosa, Tapachula, Tulum, AICM, Mérida, Oaxaca, Morelia, Campeche y San Luis Potosí.

De acuerdo con el funcionario federal, el 95 por ciento de las personas repatriadas son originarias de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México, entidades que concentran la mayor parte de los retornos registrados por las autoridades mexicanas.

“Ha sido una exigencia permanente de parte de la presidenta para que a nuestros hermanos mexicanos no se les trate como cifras o como estadística, sino que se les dé un trato humano”, afirmó Céspedes Peregrina.

El comisionado sostuvo que el INM mantiene una política de recepción orientada a salvaguardar la integridad y los derechos de las personas mexicanas repatriadas, con atención institucional durante su ingreso al territorio nacional.

El balance forma parte del programa federal de atención a connacionales que regresan al país, mediante el cual se brinda acompañamiento, servicios básicos y canalización a distintas dependencias, según las necesidades detectadas al momento de su recepción.

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