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El PAN prevé nombrar este viernes a Marco Bonilla coordinador de su estrategia estatal, una definición que lo coloca al frente de la carrera por la gubernatura en 2027.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Partido Acción Nacional (PAN) perfila al alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla Mendoza, como su principal carta para disputar la gubernatura del estado en las elecciones de 2027, mediante un nombramiento partidista que será anunciado este viernes.

El presidente municipal sería designado Defensor de la Patria, Familia y Libertad, figura con la que encabezaría los trabajos políticos y territoriales del PAN en Chihuahua rumbo al próximo proceso electoral. La definición será presentada por Santiago Taboada, integrante de la dirigencia nacional panista, durante una conferencia de prensa programada para la mañana de este mismo viernes.

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¿Qué significa la designación de Marco Bonilla?

El nombramiento coloca a Bonilla en una posición de ventaja dentro del proceso interno panista y prácticamente concentra en su figura la estrategia del partido rumbo a la sucesión de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. La designación partidista, sin embargo, antecede a los procedimientos formales para registrar una candidatura electoral en 2027.

Bonilla llegó a esta etapa después de competir por el posicionamiento interno con otros cuadros del PAN, entre ellos el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, y el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano García, quienes también habían manifestado interés en participar en la definición.

La decisión representa una de las primeras definiciones relevantes entre las principales fuerzas políticas de Chihuahua rumbo a la elección que determinará al sucesor o sucesora de Campos Galván. El PAN buscará conservar un gobierno estatal que mantiene desde 2016, primero con Javier Corral Jurado y posteriormente con Campos.

¿Quiénes disputan la candidatura de Morena en Chihuahua?

Mientras Acción Nacional avanza hacia una definición alrededor de Bonilla, en Morena permanecen como figuras centrales de la contienda interna la senadora Andrea Chávez Treviño y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quienes han construido estructuras políticas y presencia territorial con miras al proceso de 2027.

La definición de ambos partidos anticipa que la elección por la gubernatura tendrá como uno de sus principales ejes la disputa entre Chihuahua capital y Ciudad Juárez, los dos municipios con mayor peso electoral del estado y actualmente gobernados por fuerzas políticas distintas.

¿Qué sigue para Marco Bonilla rumbo a 2027?

El anuncio previsto por el PAN permitirá conocer los alcances concretos de la responsabilidad partidista asignada a Bonilla y la ruta que seguirá Acción Nacional para su proceso electoral. Hasta antes de esa definición, el alcalde había señalado públicamente que esperaría los acuerdos de las reuniones partidistas programadas para este viernes y sábado antes de tomar decisiones sobre su futuro político.

Bonilla deberá además definir en los próximos meses la relación entre sus responsabilidades como presidente municipal de Chihuahua y sus actividades partidistas rumbo a 2027, en un escenario en el que la competencia por la gubernatura comenzará a intensificarse conforme se aproximen los procesos formales de selección de candidaturas.