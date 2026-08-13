Concluye JMAS bacheo en Talamás Camandari tras desvío de línea

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La reposición de pavimento permitirá habilitar la circulación y continuar con la construcción del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez concluyó los trabajos de reposición de pavimento en el tramo intervenido por la desviación de una línea de agua potable en el bulevar Manuel Talamás Camandari y avenida De las Torres.

La obra fue necesaria para permitir el avance de la construcción del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari, proyecto a cargo del Gobierno del Estado que busca mejorar la movilidad en esta zona de Ciudad Juárez.

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La coordinadora del Departamento de Bacheo de la JMAS, Lizbeth Chimal, informó que durante esta semana personal del organismo trabajó en la rehabilitación del pavimento, donde fueron colocados 200 metros lineales de carpeta asfáltica.

“El día de hoy damos por concluidos los trabajos de bacheo en el bulevar Talamás Camandari y avenida De las Torres, que corresponden a la desviación de la línea de agua potable”.

Como parte de los trabajos previos, se realizó la desviación de la línea principal de agua potable sobre el carril de baja velocidad del cuerpo oriente del bulevar Manuel Talamás Camandari, hacia el cruce con avenida De las Torres.

Para esta intervención se instalaron 400 metros de tubería de 16 pulgadas, con el objetivo de interconectarla con la línea ubicada sobre la avenida Los Bravos 2000.

La JMAS informó que la circulación por el tramo intervenido quedará habilitada este viernes, una vez que concluyan las labores de retiro de escombro por parte del personal operativo.

El organismo señaló que estas acciones contribuyen a dar continuidad a los trabajos del puente Paso Las Torres-Talamás Camandari, obra que forma parte de las intervenciones viales proyectadas para mejorar el tránsito en el sector.

La Junta de Agua y Saneamiento agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales generadas durante la ejecución de los trabajos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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