Trabajará JMAS en red de agua potable y descarga sanitaria

Publicidad - LB2 -

Las labores se realizarán este viernes en Ejido Salvárcar y Parque Industrial Intermex Sur, con posibles bajas de presión.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizará este viernes 14 de agosto trabajos de conexión a la red general de agua potable y reparación de una descarga sanitaria en dos puntos de la ciudad.

El organismo informó que las maniobras podrían generar baja presión o suspensión temporal del servicio de agua potable en algunos sectores, por lo que recomendó a la población tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas.

- Publicidad - HP1

La conexión a la red de agua potable se llevará a cabo en la colonia Ejido Salvárcar, sobre el carril izquierdo de la calle Paseo Tres Cantos, en sentido de oriente a poniente.

Los trabajos están programados de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, periodo en el que podrían registrarse afectaciones en el suministro de agua potable en fraccionamientos y sectores cercanos.

Entre las zonas que podrían presentar baja presión o suspensión temporal se encuentran Rebombeo Tres Cantos, Fraccionamiento Cerrada, Topacio, Canto de Palermo, Canto de Florencia, Cerrada Jade, San Patricio 4, Canto de Murano, Cerrada Galeana, Canto de Calabria, Cerrada Basalto, Cerrada Amista, Cerrada Ambar, Rincones de Santa Fe, Residencial Español, Canto de Toscana, Canto de Verona y zonas aledañas.

De manera simultánea, personal de la JMAS trabajará en la reparación de una descarga sanitaria correspondiente al parque industrial Intermex CJS-IS 14 y 15, ubicado en Parque Industrial Intermex Sur.

Las maniobras en este punto se desarrollarán sobre la calle Circuito Intermex Sur, donde permanecerá afectado el carril derecho en sentido de oriente a poniente.

La JMAS indicó que en el Parque Industrial Intermex Sur y zonas aledañas también podría registrarse baja presión o suspensión temporal del servicio de agua potable de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El organismo exhortó a las y los automovilistas a conducir con precaución en ambos puntos, debido a la presencia de personal operativo y maquinaria en las zonas de trabajo.

La Junta de Agua y Saneamiento señaló que estas acciones forman parte de las labores necesarias para mantener y mejorar la infraestructura hidráulica y sanitaria de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.