Exige Morena a Daniela Álvarez asumir consecuencias por campaña contra partido

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Brighite Granados afirmó que las quejas contra la dirigente panista buscan revisar propaganda y no censurarla.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Brighite Granados, respondió a la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, al señalar que no existe censura en su contra, sino un llamado a respetar la ley electoral.

La morenista afirmó que las quejas presentadas ante la autoridad electoral están relacionadas con la denominada “campaña de la muerte”, al considerar que se trata de propaganda que debe ser revisada y, en su caso, sancionada conforme a la normatividad vigente.

“Daniela Álvarez no está siendo censurada, está siendo llamada a respetar la ley”.

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Granados sostuvo que Morena no solicitó callar a la dirigente panista, sino que recurrió a los mecanismos legales disponibles para cuestionar expresiones y materiales que, a su juicio, contienen acusaciones sin sustento contra el movimiento.

La presidenta estatal de Morena señaló que la libertad de expresión no debe utilizarse como argumento para emitir señalamientos sin asumir responsabilidades posteriores ante las instituciones electorales.

“Aquí no se trata de opiniones, se trata de una campaña de ataques y acusaciones sin sustento”.

Granados consideró preocupante que Álvarez busque presentarse como víctima cada vez que una autoridad revisa sus actos, y afirmó que el PAN pretende descalificar como censura cualquier procedimiento iniciado por sus expresiones públicas.

La dirigente morenista acusó al PAN de Chihuahua de recurrir a la confrontación como estrategia política ante la falta de argumentos para contrastar con el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También señaló que Morena continuará utilizando las herramientas legales a su alcance para defenderse de lo que considera propaganda política en su contra, sin dejar de participar en el debate público.

Granados agregó que en Morena tampoco serán silenciados y afirmó que seguirán señalando lo que consideren necesario mediante vías legales y argumentos, bajo el principio de que las reglas deben aplicarse por igual y que ninguna persona está por encima de la ley.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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