Concluye Semana Deportiva “Kiki” Romero con homenaje al legado del basquetbol juarense

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La tercera edición del torneo reunió a equipos locales, exjugadores y representantes del deporte en el Gimnasio Adaptado Benito Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Fraternidad Scouts celebró la III Semana Deportiva “Kiki” Romero de Basquetbol, un torneo que reunió a jugadores, exdeportistas y familias juarenses para rendir homenaje al legado de quienes impulsaron el desarrollo del baloncesto en la región.

La inauguración contó con la presencia del director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, Juan Carlos Escalante; la regidora Karla Escalante; el director del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Mario Macario Ruiz; el presidente del Salón de la Fama del Deportista Juarense, Arturo Cruz; además de familiares de “Kiki” Romero e integrantes de la Fraternidad Scouts.

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El saque inicial del torneo estuvo a cargo de Benjamín “La Cabra” Ortega y Mario Macario Ruiz, dando paso a una serie de encuentros en los que participaron equipos locales.

Entre los resultados de la jornada destacaron las victorias de Killers por 46-34 sobre Winners; Catedral por 76-57 frente a Abarrotes León; Bulls por 34-28 ante Sheiks; y Venados, que superó 40-38 a Scouts en uno de los partidos más cerrados del torneo.

“Más allá de los resultados en el tablero, el alma del evento radicó en su capacidad para conectar generaciones.”

Durante la competencia también fueron reconocidas figuras históricas del movimiento Scout y del basquetbol local, entre ellas Jesús “Cach” Soto, Tony Rojas, Tony Primero, Juan Antonio Saucedo y Manuel Aguilar, quienes participaron como invitados de honor.

La ceremonia de clausura y premiación está programada para este jueves a las 18:30 horas en el Gimnasio Adaptado Lic. Benito Juárez, donde concluirá la tercera edición del certamen con la participación de jugadores, organizadores y aficionados al baloncesto.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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