Inspiran boxeadores juarenses a participantes de campamento de verano

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Diana “La Bonita” Fernández y Miguel “Micky” Román compartieron su experiencia deportiva con niñas, niños y adolescentes del campamento FEMAP ValorArte 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los boxeadores juarenses Diana “La Bonita” Fernández y Miguel “Micky” Román convivieron con niñas, niños y adolescentes que participan en el campamento de verano FEMAP ValorArte 2026, donde compartieron sus experiencias deportivas con el propósito de promover la disciplina, la perseverancia y la práctica del deporte.

El campamento se desarrolla del 22 de junio al 17 de julio y ofrece actividades recreativas y formativas como activación física, artes marciales, danza, ciencia y talleres de lectura, con el objetivo de fortalecer las habilidades de los participantes durante el periodo vacacional.

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La coordinadora del evento, Nancy Tovar, explicó que previamente se realizó una invitación en escuelas cercanas a la Escuela de Enfermería FEMAP para integrar a estudiantes al programa de verano.

“Tenemos diferentes talleres como activación física, artes marciales, danza, juego de letras y ciencia; esto les beneficia en desarrollar sus habilidades porque se alejan de los dispositivos electrónicos y socializan más de manera personal”.

Durante la actividad, Diana “La Bonita” Fernández, campeona mundial plata de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), habló sobre los retos que enfrentó al iniciar su carrera en una disciplina con poca participación femenina y destacó la importancia de la constancia para alcanzar sus metas.

Miguel “Micky” Román, quien suma 85 peleas profesionales y 51 triunfos por nocaut, ofreció una demostración técnica en la que los asistentes practicaron golpes básicos como el swing, upper, recto y gancho al hígado bajo su orientación.

“El enfoque, la dedicación y la mentalidad me han permitido ser campeona mundial”.

Al concluir la convivencia, los deportistas firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con las y los participantes del campamento, quienes conocieron de cerca la trayectoria de ambos pugilistas juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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