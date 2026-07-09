Organizan regidores Semana Municipal de la Salud Mental en Ciudad Juárez

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La jornada se realizará del 5 al 10 de octubre con conferencias, talleres, orientación psicológica y actividades comunitarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las comisiones edilicias de Familia y Asistencia Social y de Salud Pública iniciaron los trabajos de coordinación para la realización de la Semana Municipal de la Salud Mental, que se llevará a cabo del 5 al 10 de octubre con actividades enfocadas en la promoción del bienestar emocional y la prevención de trastornos mentales.

La coordinadora de la Comisión de Familia y Asistencia Social, Sandra García Ramos, informó que en la reunión participaron los regidores Héctor Hugo Avitia Corral, Mireya Porras Armendáriz y Dina Salgado Sotelo, así como representantes de la Dirección de Salud, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal y de la Dirección General de Centros Comunitarios.

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Durante el encuentro se definieron las primeras acciones para integrar un programa dirigido a acercar a la población información, orientación y servicios relacionados con la salud mental, con énfasis en la prevención y la identificación oportuna de factores que afectan el bienestar emocional.

“Uno de los principales objetivos es impulsar estrategias dirigidas a proteger a niñas, niños y adolescentes, así como brindar herramientas para identificar situaciones como el estrés, la ansiedad y la depresión”.

La regidora señaló que la salud mental influye de manera directa en el desarrollo integral de las personas y consideró que fortalecer este aspecto contribuye a prevenir problemas emocionales que pueden repercutir también en la salud física.

Como parte del programa se prevé realizar conferencias, talleres, orientación psicológica y actividades comunitarias en instalaciones del DIF Municipal y de los Centros Comunitarios, donde la ciudadanía podrá recibir atención de psicólogos, médicos y otros especialistas.

Asimismo, se contempla organizar una feria de la salud en el Estadio 8 de Diciembre como actividad de clausura el 10 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, además de promover la iluminación de edificios públicos con color verde para sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado de la salud mental.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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