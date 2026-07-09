Invita Desarrollo Económico al Rodeo Jack Pot en Arena Santa Elena

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El evento reunirá competencias de rodeo, espectáculos musicales y un programa inclusivo para niñas y niños con discapacidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Económico invitó a la ciudadanía a asistir al Rodeo Jack Pot, que se realizará este sábado 11 de julio en la Arena Rodeo Santa Elena, donde se ofrecerán competencias ecuestres, actividades recreativas y presentaciones musicales para toda la familia.

La directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, señaló que este tipo de eventos contribuye a preservar las tradiciones de la región y fortalece la convivencia familiar al brindar espacios de entretenimiento para personas de todas las edades.

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Las actividades iniciarán con la apertura de puertas a las 17:00 horas, mientras que el rodeo comenzará a las 18:00 horas en la Arena Santa Elena, ubicada sobre la prolongación del eje vial Juan Gabriel, en la colonia Santa Elena, a la altura del kilómetro 22.5.

“Este tipo de actividades impulsan las tradiciones de la región y fortalecen la convivencia familiar, al ofrecer un espacio seguro para que personas de todas las edades disfruten del deporte y la cultura vaquera”.

El director del recinto, Manuel Estrada, informó que el programa incluirá jineteo de toros, carrera de barriles, carrera entre polos, lazo doble y otras suertes tradicionales, con la participación de competidores provenientes de Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Casas Grandes, Samalayuca, el Valle de Juárez y El Paso, Texas.

Uno de los principales atractivos será el Rodeo Inclusivo, en el que participarán 10 niñas y niños con discapacidad del Rancho Estación Curubi, quienes realizarán pruebas de carrera de barriles y lazo sencillo como parte de su proceso de equinoterapia. Además, el evento contará con inflables, granja interactiva, espectáculos infantiles, área gastronómica y un bazar vaquero.

“Esta actividad tiene como propósito sensibilizar a la comunidad sobre las capacidades de las personas con discapacidad y mostrar que, con el apoyo y la orientación adecuados, pueden integrarse y desarrollarse en disciplinas ecuestres”.

Al término de las competencias se presentarán los grupos Los Cadetes de Linares y La Sonora Skándalo. Los boletos se encuentran disponibles a través de Boletomóvil y en las taquillas de la Arena Rodeo Santa Elena.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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