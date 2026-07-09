Iniciará Gobierno Municipal nueva jornada de “Juárez Amanece Limpio” en Riberas del Bravo

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El programa intervendrá las nueve etapas del fraccionamiento y la colonia Lomas del Valle con acciones de limpieza, mantenimiento y prevención.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal anunció el inicio de la sexta jornada del programa “Juárez Amanece Limpio”, que se desarrollará del 13 al 25 de julio en las nueve etapas del fraccionamiento Riberas del Bravo y la colonia Lomas del Valle, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza, informó que antes del arranque de las labores se lleva a cabo un proceso de acercamiento con los habitantes para promover su participación en el mantenimiento de los espacios públicos, invitándolos a limpiar el frente de sus viviendas, retirar vehículos en abandono y conservar las áreas intervenidas.

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El programa contempla la participación de diversas dependencias municipales, entre ellas Servicios Públicos Municipales, a través de las direcciones de Limpia, Alumbrado Público y Parques y Jardines, además de Atención Ciudadana, Desarrollo Urbano, Comercio, Tesorería, Educación, la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el apoyo del Ejército Mexicano y regidores.

“Previo al arranque de las labores se realiza un proceso de socialización con los habitantes para promover su participación, invitándolos a mantener limpio el frente de sus viviendas, retirar vehículos en abandono y colaborar en el cuidado de los espacios recuperados.”

El director general de Servicios Públicos Municipales, César Alberto Tapia Martínez, informó que en la intervención más reciente fueron retiradas 2 mil 743 llantas, 365 toneladas de escombro y azolve, 120 toneladas de tierra de arrastre, 87 toneladas de tiliches y 38 pendones, además de realizarse trabajos de retiro de grafiti en 2 mil 290 metros cuadrados.

Asimismo, indicó que las cuadrillas atendieron 48 diques, ocho arroyos, 23 parques, siete camellones, siete áreas verdes, cuatro terrenos y un canal, como parte de las acciones preventivas ante la temporada de precipitaciones. Agregó que en lo que va del año se han intervenido 105 diques en distintos sectores de la ciudad.

Durante la presentación del programa, la coordinadora de Seguridad Vial, María Antonieta Pérez, señaló que las jornadas también permiten atender reportes ciudadanos relacionados con alumbrado público, mantenimiento de parques y otras necesidades comunitarias, mientras que la Dirección de Ecología realiza fumigaciones para prevenir la proliferación de garrapatas y reducir el riesgo de rickettsiosis. Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a mantener limpios los espacios públicos y denunciar el depósito ilegal de basura, llantas o escombro en la vía pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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