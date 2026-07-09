Realiza Limpia trabajos preventivos en arroyo de la colonia Fronteriza

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Las acciones buscan reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias y prevenir obstrucciones en el cauce.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia realizó trabajos de limpieza integral en un arroyo de la colonia Fronteriza como parte de las acciones preventivas implementadas durante la temporada de lluvias, con el objetivo de disminuir el riesgo de inundaciones y proteger a las familias que habitan en ese sector.

El titular de la dependencia, Gibrán Solís Kanahan, informó que las cuadrillas municipales intervinieron un tramo del cauce ubicado cerca de la calle J. J. Méndez, donde efectuaron corte de hierba, retiro de tiliches, limpieza general y recolección de escombro.

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Durante las labores también fueron retirados un sillón y diversos residuos sólidos que se encontraban dentro del arroyo y que representaban un riesgo al obstruir el flujo del agua durante las precipitaciones.

“Este sitio fue intervenido debido a que el año pasado un puente cercano se vio afectado por el azolve provocado por el arrastre de lodo y basura, situación que incrementó el riesgo para los habitantes del sector”.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a evitar depositar basura, tiliches o escombro en arroyos, diques y cauces naturales, al señalar que estas prácticas incrementan el riesgo de afectaciones durante la temporada de lluvias.

Asimismo, invitó a la población a reportar este tipo de conductas mediante el programa El Cochino de la Semana, con el propósito de prevenir la contaminación de los espacios públicos y facilitar la aplicación de las sanciones correspondientes.

Las acciones forman parte del programa preventivo impulsado por el Gobierno Municipal en coordinación con la Dirección General de Protección Civil, priorizando los puntos que registraron mayores afectaciones durante las lluvias del año pasado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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