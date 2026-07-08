Participan 220 policías y agentes viales en jornada de vida saludable organizada por el IMDEJ

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La estrategia busca fortalecer la salud física y mental del personal operativo mediante activación física y conferencias especializadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizó la cuarta edición de la jornada “Estilo de Vida Saludable”, dirigida a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Coordinación General de Seguridad Vial, con el objetivo de promover hábitos que fortalezcan su bienestar físico, mental y desempeño laboral.

La actividad, coordinada por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDEJ), la SSPM y Seguridad Vial, reunió a 220 elementos en las instalaciones de la Academia de Seguridad Pública, donde la jornada inició con una sesión de activación física integrada por ejercicios funcionales y cardiovasculares.

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Posteriormente se desarrollaron conferencias, pláticas y testimonios enfocados en el cuidado de la salud física y emocional, así como en la adopción de hábitos que favorezcan el bienestar integral del personal operativo.

“Para un civil el deporte es salud, para un policía es una herramienta de trabajo.”

El director general del IMDEJ, Juan Carlos Escalante, destacó que la práctica del deporte permite a los elementos responder de mejor manera a situaciones de emergencia, mejorar su condición física y controlar el estrés derivado de sus funciones.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, reconoció la coordinación entre las distintas dependencias municipales para llevar a cabo este tipo de actividades y exhortó a los participantes a aprovechar las herramientas que se les ofrecen para fortalecer su salud.

La coordinadora de la Unidad de Salud Mental y Legal de la SSPM, Victoria Barraza, señaló que los programas preventivos dirigidos al personal de seguridad son fundamentales debido a las exigencias propias de su labor, por lo que se impulsan conferencias, talleres y actividades orientadas al desarrollo de hábitos saludables.

“El trabajo interdependencias fortalece el trabajo de la administración en general.”

En la jornada también participaron la directora de la Academia de Seguridad Pública, Rocío García, y el entrenador Julián Palacios. El Gobierno Municipal informó que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo físico, mental y emocional de los cuerpos de seguridad y mejorar el servicio que brindan a la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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