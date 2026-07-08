Fade Out / Fade In

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En cinematografía, el término FADE IN / FADE OUT se refiere a una técnica de transición visual que se usa para abrir o cerrar una escena:

FADE IN: la imagen aparece gradualmente desde un fondo negro (o a veces blanco) hasta que la escena es completamente visible.

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Es muy común al inicio de una película o de una nueva secuencia, porque da la sensación de “entrar” en la historia.

FADE OUT: lo contrario; la imagen se desvanece poco a poco hasta quedar en negro (o blanco).

Se utiliza para marcar el final de una escena, transmitir cierre o dar paso a otra secuencia.

Estos recursos no solo son técnicos, también tienen un valor narrativo: un fade out puede sugerir que algo terminó de manera definitiva, mientras que un fade in puede dar la sensación de inicio, revelación o despertar.

Me interesa que mis lectores tengan carnita para opinar en el mismo lenguaje cuando abordemos los temas de actualidad.

Hoy el tema es la 4T y el nuevo orden mundial.

Veamos.

El nuevo orden mundial es como una metáfora de los cambios que reconfiguran la manera en que los países interactúan, los ciudadanos participan y las sociedades imaginan su futuro.

El concepto de Nuevo Orden Mundial ha sido utilizado en distintos momentos históricos para describir cambios profundos en la organización política, económica y social del planeta.

Tras grandes conflictos o transformaciones globales, se habla de un “nuevo orden” cuando las potencias redefinen sus alianzas, establecen instituciones internacionales y fijan reglas que buscan garantizar estabilidad, aunque muchas veces reflejan los intereses de quienes tienen mayor poder.

En el cine, la literatura y la política, esta expresión ha servido tanto para describir utopías de cooperación como para advertir sobre escenarios de control y dominación.

En la actualidad, el término suele aparecer en debates sobre globalización, tecnología, geopolítica y medio ambiente.

Algunos lo ven como una oportunidad para construir un sistema más justo y sostenible, mientras que otros lo interpretan como una amenaza de concentración de poder en manos de unas pocas élites.

Acá en México donde el folklore nos baña de múltiples colores, aromas y sabores, lo llamamos, 4T.

Una versión tropical que Andrés Manuel quiso empatar con el término intelectualoide global, y que trae retorcidos de coraje a sus adversarios.

No me voy a detener mucho aplaudiendo a López Obrador, por su gran habilidad para demonizar o desacreditar a sus oponentes.

Es un talento adquirido en el barrio, que se va refinando en la calle.

El bullying es un esgrima callejero.

Y en AMLO se lo descubrimos desde que soltó el primer chingadazo: RIKI RIKIN CANALLIN. JAJAJA.

Y de ahí, un despliegue de personajes enemigos de la 4T. LOS CONSERVADORES.

Creador de un submundo habitado por LOS POBRES.

Seres humanos, acostumbrados a retozar entre los lodazales de la ignominia, a los que no les molesta ser llamados chairos, ignorantes, pendejos, pejezombies, roñosos, focas aplaudidoras, pues el bullying es su hábitat.

Sujetos, quienes bajo su dominio y conducción van creando una demarcación nacional, única. Sobre otra que vive desde hace siglos en un solo plano escénico donde la película se va fundiendo en color sepia y espera la voz de un realizador cinematográfico que grite… ¡FADE OUT/FADE IN!

El cabecita de algodón es poseedor de una capacidad creativa similar a la del escritor sudafricano, JRR Tolkien. EL SEÑOR DE LOS ANILLOS.

Capaces de imaginar, y luego edificar, aldeas, regiones, razas, regímenes políticos, incluso sistemas solares; con sus planetas y todo. Tal es el caso del escritor ruso, ISAAC ASIMOV, George Lucas, y otros más.

Andrés Manuel, ha tenido muy clara su versión de NUEVO ORDEN MUNDIAL , Y hace su versión de un nuevo modelo de nación.

Bajo conceptos todos ellos en una infranqueable red… Una muralla muy sólida a la que llamaremos por hoy… EL MURO DEL BIENESTAR.

La 4T es un modelo de nuevo orden político, económico, social cultural, deportivo, científico pero ¡A LA MEXICANA!

Y mientras los prianistas le dan vueltas al coco para inventar algo, a un año después de ganar las elecciones, Claudia Sheimbaum, ya le puso “el enjarre” al segundo piso de la 4T.

Nuevo sistema portuario; * nuevo sistema aéreo sistema ferroviario;

Pensión mujeres del bienestar

Y las joyitas de la corona.

Y las joyitas de la corona. 13.7 millones de mexicanos de la tercera edad recibimos pensión del bienestar.

Este régimen Aumentó al salario Mínimo,

13.5 mexicanos fuera de la pobreza.

3146 sucursales del Banco del Bienestar.

Se rompe récord en inversión extranjera

Se rompe récord en turismo

Ejército de Servidores de la nación 22 mil

Caray no se ve donde vaya a haber confrontación electoral.

La distracción está abajo en la colonia, en el rancho.

Es ahí donde ahora pelean su nueva ideología con uniformes de fifís o chairos, según sea el caso.

Estamos ya en el fenómeno de FADE In/FADE OUT

Y en palabras de otro actor político… EL CAMBIO YA SE NOTA.

Raúl Ruiz Abogado. Analista Político. Amante de las letras. CARTAPACIO, su sello distintivo, es un concepto de comunicación que nace en 1986 en televisión hasta expanderse a formatos como revista, programa de radio y redes sociales. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.