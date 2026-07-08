Benefició IPACULT a más de 89 mil personas con actividades culturales en siete meses

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El instituto realizó 126 eventos y desarrolló 37 programas entre noviembre de 2025 y junio de 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) informó que, entre noviembre de 2025 y el 17 de junio de 2026, realizó 126 eventos culturales, desarrolló 37 programas y benefició a 89 mil 578 personas mediante actividades artísticas y visitas a los espacios culturales que administra.

De acuerdo con el organismo, durante noviembre y diciembre de 2025 se efectuaron 23 eventos culturales con una asistencia de 4 mil 909 personas, entre los que destacó la celebración del 28 Festival de la Ciudad, considerado uno de los principales encuentros culturales del municipio.

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Entre enero y el 17 de junio de 2026, el instituto organizó 103 eventos como parte de sus 37 programas culturales, con una asistencia presencial de 46 mil 189 personas, mediante actividades dirigidas a públicos de distintas edades en diversos sectores de Ciudad Juárez.

“El Instituto consolidó su compromiso con la promoción y difusión de las artes durante el periodo comprendido entre noviembre de 2025 y el 17 de junio de 2026.”

El IPACULT también reportó 38 mil 480 visitantes en los recintos culturales bajo su administración entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal recibió 17 mil 149 visitantes; el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard, 12 mil 560; la Sala de Arte Germán Valdés “Tin Tan”, 5 mil 295; el Museo Regional del Valle de Juárez, 2 mil 48; y el Museo Casa de Adobe, mil 428.

Entre las actividades más concurridas del periodo se encuentra el Festival Cultural Cabalgando por Samalayuca, que reunió a aproximadamente 2 mil 500 asistentes con actividades enfocadas en la preservación de la memoria histórica de la región.

Asimismo, del 9 al 12 de abril se celebró el 50 Festival Internacional de Drama Español Siglo de Oro, con la participación de cuatro compañías teatrales nacionales y una asistencia de mil 263 espectadores en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez.

“El Instituto trabaja en la organización del 44 Festival de Teatro de la Ciudad, uno de los encuentros escénicos con mayor tradición en la frontera.”

Además, el organismo organizó la representación del 115 aniversario de la Toma de Ciudad Juárez, realizada en mayo en el Ojo de Orozco, evento que congregó a 780 asistentes. El IPACULT informó que actualmente prepara la edición número 44 del Festival de Teatro de la Ciudad, con el objetivo de fortalecer la oferta cultural durante el segundo semestre del año.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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