Mantiene Obras Públicas programa permanente de bacheo en distintos sectores de Ciudad Juárez

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Durante junio fueron reparados 2 mil 374 baches como parte de las acciones para mejorar la infraestructura vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas continúa con el programa permanente de bacheo en diferentes sectores de Ciudad Juárez, con el propósito de mejorar las condiciones de las vialidades y brindar mayor seguridad a quienes transitan por la ciudad.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que durante la primera semana de julio las cuadrillas municipales realizaron trabajos de reparación en avenidas como Lote Bravo, Durango, Juárez-Porvenir, Gregorio M. Solís, Manuel J. Clouthier, así como en el cruce de Tecnológico y Valle de Juárez, además de Fernando Montes de Oca, entre otros puntos.

“La atención se realiza de forma permanente mediante cuadrillas propias del Municipio y personal de apoyo externo.”

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El funcionario explicó que las labores se desarrollan tanto a partir de recorridos programados como de los reportes realizados por la ciudadanía, lo que permite atender con mayor rapidez los desperfectos detectados en calles y avenidas.

Asimismo, señaló que la participación de personal externo complementa el trabajo de las cuadrillas municipales y contribuye a ampliar la cobertura del programa de mantenimiento vial.

“Durante el mes de junio fueron reparados 2 mil 374 baches en diferentes calles y avenidas de la ciudad.”

La Dirección General de Obras Públicas indicó que el programa de bacheo se mantiene de forma permanente como parte de las acciones para conservar la infraestructura vial y mejorar la movilidad en los distintos sectores de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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