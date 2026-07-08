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Realiza Parques y Jardines mantenimiento integral en parque de Villas de Salvárcar

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POR Redacción ADN / Agencias
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Las cuadrillas efectuaron labores de limpieza, poda y corte de maleza para mejorar las condiciones del espacio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento integral en un parque del fraccionamiento Villas de Salvárcar, como parte del programa permanente de conservación de áreas verdes y espacios públicos del municipio.

El director de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las cuadrillas municipales llevaron a cabo labores de limpieza general, corte de maleza y poda formativa de árboles y vegetación en el parque ubicado entre las calles Villa Bonita y Villa del Cedro.

“Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento que impulsa el Gobierno Municipal para atender parques, camellones y áreas verdes en distintos sectores de la ciudad.”

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El funcionario explicó que estas labores tienen como objetivo mejorar la imagen urbana y ofrecer espacios en mejores condiciones para la recreación y convivencia de las familias juarenses.

Asimismo, indicó que la dependencia mantiene recorridos permanentes por distintos sectores de la ciudad para identificar áreas verdes que requieran mantenimiento y atender de manera oportuna las necesidades detectadas.

“La dependencia mantiene recorridos constantes para detectar espacios que requieren intervención y brindar atención oportuna a las necesidades de mantenimiento urbano.”

Finalmente, Zamarrón Saldaña exhortó a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de los parques y áreas verdes, evitando tirar basura y reportando cualquier situación que afecte estos espacios al teléfono 656-737-0230.

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