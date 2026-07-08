Disfrutan adultos mayores tarde de cine y convivencia en el CASEF Sevilla

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La actividad forma parte de las Brigadas Culturales impulsadas por Centros Comunitarios para promover el envejecimiento activo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios realizó una nueva edición de las Brigadas Culturales para el Adulto Mayor en el CASEF Sevilla, donde personas mayores participaron en una tarde de cine y convivencia como parte de las acciones para fomentar la recreación y la integración comunitaria.

Durante la jornada, las y los asistentes disfrutaron de la proyección de la película “El Estudiante”, cuya temática promueve la importancia del aprendizaje permanente, la creación de nuevas amistades y el disfrute de cada etapa de la vida.

“Nos llena de satisfacción ver la respuesta positiva de nuestros adultos mayores, quienes disfrutaron de esta actividad pensada especialmente para ellos.”

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El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que estas actividades forman parte de la estrategia impulsada por el alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel para generar espacios que favorezcan la convivencia, el bienestar y la participación activa de las personas mayores.

El funcionario explicó que las Brigadas Culturales para el Adulto Mayor buscan acercar actividades artísticas, culturales y recreativas a distintos sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de promover un envejecimiento activo y contribuir a mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

Asimismo, destacó que estos encuentros fortalecen el sentido de comunidad al ofrecer oportunidades para la convivencia y el intercambio de experiencias entre las y los participantes.

“Desde los Centros Comunitarios continuamos trabajando para generar espacios donde puedan convivir, aprender y compartir momentos agradables, fortaleciendo así el sentido de comunidad.”

La Dirección General de Centros Comunitarios informó que continuará desarrollando programas y actividades orientados a brindar espacios de integración, cultura y sano esparcimiento para las familias juarenses y, en particular, para las personas adultas mayores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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