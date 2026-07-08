Prepara Municipio denuncia ante la FGR por incendio en el centro de acopio de llantas

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Autoridades municipales informaron que el peritaje preliminar apunta a la intervención de agentes externos en el origen del siniestro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Municipal informó que concluyó la integración del expediente para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el incendio registrado en el centro de acopio de neumáticos contiguo al Relleno Sanitario, luego de que un peritaje preliminar determinó la probable intervención de agentes externos en el origen del fuego.

El presidente municipal, Héctor Ortiz Orpinel, indicó que el documento será presentado una vez que se incorporen los últimos elementos de prueba que se encuentran en proceso de recabarse.

“El documento está listo, lo único que falta es allegarnos de unos elementos de prueba de los que estamos pendientes y, en cuanto los tengamos, ya interpondremos la denuncia.”

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Ortiz Orpinel reiteró que el incendio fue provocado y realizó señalamientos públicos en contra de la diputada local del PAN, Xóchitl Contreras, a quien atribuyó responsabilidad intelectual en los hechos. El alcalde señaló que dichas afirmaciones se sustentan en reportes del personal operativo del centro de acopio, quienes habrían detectado actividades inusuales en el perímetro antes del inicio del incendio.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado sobre la apertura de una investigación ni existe una resolución de autoridad competente que determine responsabilidades por estos hechos.

Por su parte, el director de Protección Civil Municipal, Sergio Rodríguez, informó que el peritaje técnico preliminar concluyó que el incendio requirió una fuente externa de calor para iniciar la combustión de los neumáticos, debido a las características del material.

“Para que un neumático se incendie se necesita una temperatura de 250 grados, por lo que presumimos la presencia de elementos externos que generaron el incendio.”

El funcionario explicó que las acciones preventivas implementadas previamente en el centro de acopio evitaron que el fuego se extendiera al resto del material almacenado, lo que, afirmó, redujo el impacto ambiental que habría generado un incendio de mayores dimensiones. De acuerdo con las autoridades municipales, el siniestro consumió alrededor de 250 mil neumáticos, de un total aproximado de 3.5 a 4 millones resguardados en el sitio.

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