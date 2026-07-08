Si la constitucion nos reconoce, ¿por qué Chihuahua no?

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Esta semana leí con atención la proposición presentada por la diputada Edith Palma Ontiveros para ordenar la publicación del Decreto LXVII/EXLEY/0826/2024 XII P.E., mediante el cual se expidió la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua.

Y quiero decirlo con absoluta claridad: respaldo la exigencia de la diputada Edith Palma.

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El decreto fue aprobado por unanimidad de las 27 diputadas y diputados presentes el 30 de enero de 2024. La proposición sostiene que el decreto siguió el procedimiento constitucional sin recibir observaciones del Ejecutivo y que, pese a ello, no fue publicado en el Periódico Oficial del Estado. Por eso plantea que el Congreso ordene su publicación.

Dos años.

Dos años esperando que una ley aprobada continúe el camino que la propia Constitución local establece.

Y aquí sí tengo una pregunta para la gobernadora María Eugenia Campos Galván: ¿por qué?

¿Por qué una ley relacionada con los derechos de pueblos y comunidades indígenas permanece sin publicarse?

No estoy hablando de una ocurrencia legislativa escrita un martes por la tarde para conseguir una fotografía. Estamos hablando, según el propio documento presentado ante el Congreso, de una legislación construida después de un proceso de consulta previa, libre e informada.

Las comunidades hablaron.

El Congreso votó.

¿Y después?

Como dicen los espectaculares del PAN ironicamente NADA.

Por eso me parece importante reconocer el trabajo de la diputada Edith Palma. Exigir la publicación no es pedir un favor político. Es pedir que las instituciones concluyan los procedimientos y respondan frente a las comunidades que participaron.

Pero mientras leía cada página del documento, inevitablemente pensé en mi propia comunidad.

Nosotros también importamos.

Las personas afromexicanas también hemos preguntado.

También hemos tocado puertas.

También hemos participado en foros.

También hemos explicado, una y otra vez, que existimos en Chihuahua.

Y aquí comienza una pregunta que ya no quiero hacer en voz baja: ¿cuál es la ruta legislativa para las personas, pueblos y comunidades afromexicanas de Chihuahua?

Porque en 2024 México dio un paso constitucional enorme. La reforma al artículo 2º reconoció y fortaleció los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El marco federal reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la Nación y como sujetos de derecho público.

El gobierno encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador impulsó esa reforma constitucional.

A nivel nacional no nos dejaron fuera.

Entonces mi pregunta es sencilla:

¿Por qué en Chihuahua no?

Y antes de que alguien intente convertir esto en una competencia absurda entre pueblos indígenas y afromexicanos, no.

No vamos por ahí.

La lucha de los pueblos indígenas merece respeto, acompañamiento y justicia. La publicación de su ley debe atenderse. Reconocer sus derechos no disminuye los nuestros.

Ese es precisamente el punto.

La justicia no es un pastel que se termina cuando alguien recibe una rebanada.

La progresividad de los derechos debería enseñarnos que cuando una comunidad históricamente invisibilizada avanza, el Estado también debe mirar alrededor y preguntarse: ¿quién sigue esperando?

Aquí estamos.

Las y los afromexicanos de Chihuahua.

Los que llegamos desde Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Los que nacieron aquí. Las niñas y niños que crecen en Ciudad Juárez. Las mujeres afro que comienzan a reconocerse. Las familias que durante años escucharon que “en México no hay negros” y ahora descubren que su historia también forma parte de este país, el hecho de que la gobernadora critique nuestra forma de hablar no quiere decir que no seamos parte de este gran estado, el cual queremos, y trabajamos para salir Adelante todos juntos.

Desde Afromexicanos Chihuahua A.C. hemos preguntado en distintas ocasiones por el seguimiento legislativo de nuestra agenda.

Y tengo que decirlo: las respuestas no han sido claras.

Por eso esta vez queremos preguntar formalmente.

¿Y cuándo van a escuchar directamente a nuestra comunidad?

No buscamos una fotografía.

No buscamos que nos inviten a bailar cuando haya un evento cultural.

No queremos aparecer únicamente cuando alguna institución necesita llenar el apartado de “diversidad”.

Queremos participar en la construcción de las decisiones que también nos afectan.

Gobernadora, Chihuahua es mucho más diverso de lo que durante décadas nos enseñaron.

Reconocerlo no divide al estado.

Nombrarnos no enfrenta comunidades.

Hablar de identidad no construye muros.

Al contrario.

Nos permite entender quiénes somos y quiénes también han formado parte de esta tierra.

Por eso respaldo la exigencia de la diputada Edith Palma para que se atienda la publicación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Pero desde mi identidad, desde mi comunidad y desde el trabajo que realizamos todos los días, también pregunto:

¿Y los afromexicanos cuándo?

Porque si México fue capaz de reconocernos en su Constitución, Chihuahua también debe ser capaz de mirarnos.

No queremos quedarnos afuera.

Y esta vez, tampoco vamos a quedarnos callados.

Ángeles Gómez Fundadora en 2014 de Ángeles Voluntarios Jrz A.C. dedicada al desarrollo de habilidades para la vida en la niñez y juventud del sur oriente de la ciudad. Impulsora del Movimiento Afromexicano, promoviendo la visibilización y sensibilización sobre la historia y los derechos de las personas afrodescendientes en Juárez. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.