Impulsa Resiliencia rehabilitación de jardineras en la Presidencia Municipal

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La estrategia contempla la adopción de áreas verdes por dependencias municipales y la utilización de especies adaptadas al clima desértico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia inició la rehabilitación de las jardineras del edificio de la Presidencia Municipal como parte de una estrategia para fortalecer el cuidado del medio ambiente y promover espacios públicos más sostenibles dentro de la administración municipal.

La titular de la dependencia, Yesenia Arlet Hidalgo, informó que la actividad se realiza por instrucción del alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel y busca involucrar a las distintas dependencias municipales en el mantenimiento y conservación de las áreas verdes.

“Lo que queremos hacer es una estrategia integral para que cada dependencia adopte una jardinera y se reapropie el espacio público, fomentando el bienestar ecológico dentro de nuestro propio edificio.”

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La funcionaria explicó que esta iniciativa forma parte de las 10 acciones por los 10 Días de Acción Climática, programa impulsado por la Coordinación de Resiliencia para promover una cultura de sostenibilidad entre el personal del Gobierno Municipal.

Asimismo, señaló que la dependencia da seguimiento a más de 100 acciones estratégicas relacionadas con el eje transversal de medio ambiente, en coordinación con áreas como Ecología, Parques y Jardines, Limpia y Alumbrado Público, con el propósito de fortalecer la resiliencia ambiental de la ciudad.

Como parte de las acciones futuras, la coordinación prepara un foro sobre prevención y atención de incendios, cuyo objetivo será analizar esta problemática y generar propuestas para enfrentar uno de los principales retos ambientales de Ciudad Juárez.

“Se colocarán especies adaptadas al clima desértico de la región, como sábilas, cactus y otras plantas de bajo consumo de agua.”

La rehabilitación de las jardineras contempla la incorporación de vegetación de bajo consumo hídrico, con el fin de favorecer su conservación durante las temporadas de altas temperaturas y promover el uso de especies acordes con las condiciones climáticas de la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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