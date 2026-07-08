Avanza Cruzada del Cambio con trabajos de mantenimiento en vialidades de Ciudad Juárez

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Cuadrillas municipales realizan labores de limpieza, corte de hierba y conservación en avenidas de alta circulación para mejorar la imagen urbana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia continúa con las acciones del programa Cruzada del Cambio mediante trabajos de mantenimiento urbano en diversos sectores de Ciudad Juárez, con el propósito de conservar en buenas condiciones las principales vialidades y espacios públicos.

El director de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que desde el pasado lunes las cuadrillas municipales intervienen el bulevar Óscar Flores, iniciando en la zona del kilómetro 20, donde se realizan labores de corte de hierba, retiro de basura y mantenimiento general.

“Estaremos trabajando en el bulevar Óscar Flores en los próximos días, por lo que le pedimos a la ciudadanía que transita por esta parte de la ciudad que maneje con precaución.”

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El funcionario explicó que, aunque esta vialidad ya había recibido mantenimiento anteriormente, las recientes lluvias y la humedad favorecieron el crecimiento de la vegetación, por lo que fue necesario reforzar las labores para preservar la imagen urbana.

Como parte de los trabajos, se efectuó mantenimiento programado a un sistema de captación de agua de lluvia ubicado en el camellón central del bulevar Óscar Flores, a la altura de la glorieta del kilómetro 20.

Además, las cuadrillas municipales desarrollan acciones de limpieza, mantenimiento y pintura de infraestructura urbana en la avenida De las Torres y en Paseo de la Victoria, como parte de la estrategia de conservación de espacios públicos.

“Una ciudad limpia no se logra únicamente barriendo más, sino dejando de tirar basura. Es una responsabilidad compartida entre Gobierno y ciudadanía.”

Solís Kanahan exhortó a la población a evitar arrojar residuos en calles, avenidas y camellones, además de reportar a quienes realicen una disposición inadecuada de basura, con el fin de fortalecer la cultura de limpieza y contribuir al cuidado de la imagen urbana de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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