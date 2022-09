La contradictoria oposición en estado de negación

“Oponerse es poner un obstáculo para impedir una idea o una acción ante la cual se está en contra con razón o sin razón pero con la voluntad de oponerse, y al oponerse se hace todo para lograr que no se logre”.

La razón única es oponerse a todo y por todo, cerrándose al raciocinio que deriva de la razón con el razonamiento de las razones que se tienen para oponerse, decir por consigna no a todo es terquedad y perversidad, es una estrategia fallida que conlleva como objetivo de que a todos les vaya mal, es buscar el suicidio colectivo con una clara ignorancia de que no se podrán hacer a un lado para que a los otros les vaya mal pensando que a ellos no les afectarán las consecuencias de sus negativas actitudes de negación.

La negación no es nada más que un comportamiento emocional en donde te niegas a ver la realidad de los hechos y las razones, a reconocer lo que te sucede y afecta, además de comprender la situación para poder avanzar y salvar las consecuencias.

Generalmente, la negación es la primera reacción que se da inmediatamente después de una pérdida (el poder). Muchas veces, viene acompañada de un proceso de shock que nubla la razón y los valores, afecta la doctrina y los principios.

La negación tiene mucho que ver con el mecanismo de defensa freudiano de la negación, que es el mecanismo por medio del cual el sujeto bloquea eventos externos para que no formen parte de la consciencia y, por tanto, trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran, no se asimila los acontecimientos que lo afecta y evita que se reconstruya un fracaso para poder volver a salir adelante, el fracaso los ciega porque no lo aceptan, los opositores hoy no son capaces de afrontar sus realidades y golpean severamente a los adversarios votantes como si no fueran los que ejercen un voto.

Los opositores ni tan siquiera han empezado su etapa de duelo que les permita ir confrontando sus errores para ir construyendo su nueva realidad, y ya han pasado cuatro años, les quedan dos y continúan en shock.

En tal sentido la negación opositora viene a ser una respuesta en cierta medida natural o normal, el problema es cuando se prolonga, porque han perdido la buena actitud y mentalidad, y esto conlleva a una serie de comportamientos que podrían resultar altamente perjudiciales, que de hecho ya comenzaron a pagar la factura de su negatividad política, de su cerrazón al raciocinio y a la carencia de la oportunidad en la negociación política.

A los opositores los aturdió la pérdida del poder, como también hoy la PEREZA legislativa que les evitó la oportunidad de negociación con las contrapartes para poder sacar adelante iniciativa que van por el bien de México y que ellos lo observan y saben, movidos por la envidia y el capricho, como un mal para el país olvidándose de su propia historia reciente.

Es un hecho, la negación, cuando es permanente, puede llegar a interferir en la forma que enfrentas tus desafíos y afrontas la realidad, en ese punto de no retorno están los opositores.

La oposición política propositiva permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno, mediante los instrumentos señalados en la Constitución, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras leyes.

Cuando las circunstancias, y las realidades país, rebasan la normatividad de la Constitución y las leyes entonces se buscaría el consenso para adaptar las leyes a la circunstancia para control o corrección pero, mediante el razonamiento de las circunstancias y el diálogo franco y abierto para lograr el consenso necesario para lograr el bien común y, eso no lo tiene la oposición que sigue sin perdonar al pueblo de México el haberlos sacado a patadas del poder.

Hoy la oposición está muy menguada, y por sus actitudes, acciones y actos políticos son impresentables los opositores para el 2024, así lo dijo AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la oposición está “menguada” y no tiene entre sus filas a personas presidenciables para las elecciones de 2024, pues señaló que no están interesadas en el bienestar del pueblo y además sus odios y rencores en contra de los votantes mexicanos los encerró definitivamente como perdedores, se les ha ido agotando el tiempo para construir porque han buscado DESTRUIR un régimen a costo, y a costa de lo que sea.

Los partidos políticos opositores se apartaron de sus principios y valores, se apartaron de sus propias bases de militantes al reconocer como su líder político a Claudio X González circunscribiéndose a los intereses del político empresario neoliberal que hoy los comanda y que, sumisamente, siguen los liderazgos de los partidos opositores.

Claudio X González sólo representa los intereses de los empresarios neoliberales que como su padre vivieron del presupuesto federal, son los intereses de los grandes saqueadores de México, son los defensores del FOBAPROA, de la venta de la riqueza del país, del reparto del presupuesto entre ellos, son los clasistas que desprecian a los mexicanos todos, a unos por ser sus sirvientes y a los demás por los programas sociales que tanto les duele y critican, son los que buscarían cancelar el reparto de la riqueza del país entre los que menos tienen, y si defienden el reparto entre los más ricos de México, como hasta 2018.

A Claudio X González lo que menos le preocupa son los mexicanos y lo que más le ocupa es el control de la riqueza del país, entre ellos el presupuesto federal.

Claudio X González es el empresario político que ha emprendido las acciones para frenar todas las obras del gobierno de López Obrador y la razón es muy sencilla, esas obras emblemas del sexenio López Obradorista se saldrán de su círculo de influencia cuando comiencen a generar riqueza, riqueza que no estará en acceso a sus manos.

A ese personaje se han doblado las espaldas los dirigentes de los partidos opositores como PRI-PAN-PRD alejándose por completo de la sociedad mexicana por seguir a quien defiende sus muy personales intereses empresariales, a Claudio X González.

Claudio X González es el único culpable de en donde se encuentra la oposición envidiosa y resentida el día de hoy y ahí están porque Claudio X. González es envidioso y esta resentido por todo lo que ha dejado fuera de sus manos el gobierno de la 4T.

La presencia de Claudio X González en el Senado da clara muestra de todo lo que hemos escrito aquí, el control que tiene sobre su servidumbre en el Senado y en los partidos opositores.

Estamos frente a la revolución de las bases de los militantes de los partidos opositores en contra de sus liderazgos que hoy más que nunca su poder estará prendido con alfileres, es tanta la sumisión al poder empresarial y económico neoliberal que las aguas están muy agitadas en las bases.

Hoy la estrategia de Claudio X González al ver lo perdidos que están los partidos ha emprendido la “GUERRA DE LOS MEMBRETES “, de ese tamaño han decaído los partidos opositores a quienes creo cada vez más que se les agotó el tiempo.

A estas alturas querer corregir el rumbo solo los llevará a las candidaturas de nombres de “alcurnia política” sin ninguna posibilidad de lograr ningún objetivo porque incluso esos nombres no han hecho un papel sobresaliente en la política que los proyecte a presidenciables.

Y a la Mitómana de la Gobernadora de Chihuahua solo le están sacando el dinero y metiendo nóminas de calderonistas en consecuencia del “canto de la sirenas” presidenciable, le ha entrado el peine suavemente y nos ha endeudado con más de 4,000 millones de nuevos créditos sin saber claramente su destino.

Los opositores cuando no están en negación, están en un estado contradictorio y el 2024 está ya demasiado cerca, ni se diga el 23.

Lástima Margarito, mientras sigan pateando a las bases votantes con sus insultos y calificativos seguirán en el camino al basurero de la historia.