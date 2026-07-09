Avanza preparación de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026

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Autoridades municipales informaron que las 75 obras seleccionadas se encuentran en la etapa de elaboración y socialización antes de iniciar su licitación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Participación Ciudadana sostuvo una reunión de trabajo con el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, para conocer el avance en la preparación de los 75 proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026, cuya ejecución está prevista para este año.

En la reunión participaron el regidor y coordinador de la comisión, Alejandro Alberto Jiménez Vargas, así como la regidora Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, quienes recibieron un informe sobre el estado que guardan las obras seleccionadas por la ciudadanía.

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Aguilera Brenes explicó que los proyectos se encuentran en la etapa de elaboración y socialización, proceso mediante el cual se presentan a vecinos y promoventes los alcances y características de cada obra antes de su ejecución.

“Los 75 proyectos seleccionados se encuentran actualmente en la etapa de elaboración y socialización, proceso en el que se presenta a vecinos y promoventes la forma en que se ejecutará cada obra.”

El funcionario indicó que, de manera paralela, personal de la Dirección General de Obras Públicas y de la Dirección de Participación Ciudadana mantiene reuniones con ciudadanos para atender observaciones y concluir los proyectos ejecutivos, con el propósito de iniciar en los próximos días el proceso de licitación.

Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal prevé ejecutar el 100 por ciento de los proyectos aprobados, los cuales serán financiados con el cinco por ciento de los ingresos de libre disposición destinados al Presupuesto Participativo.

Del total de obras, 51 corresponden a proyectos de edificación, entre ellos parques, construcción y rehabilitación de canchas, salones escolares y domos, mientras que 24 son obras de urbanización, enfocadas en la mejora de vialidades y calles en distintos sectores de Ciudad Juárez. Los integrantes de la comisión dieron seguimiento a estos avances como parte de la supervisión del mecanismo de participación ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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