Llevará Tesorería Móvil servicios municipales a Urbi Villa del Prado

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La unidad móvil atenderá este sábado con descuentos en recargos del predial e infracciones viales, además de opciones de pago diferido.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal instalará este sábado 11 de julio su unidad móvil en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado, con el propósito de acercar servicios y facilitar a la ciudadanía la realización de trámites y pagos municipales.

La unidad brindará atención en la Academia Municipal de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ubicada en el cruce de las calles Monte Blanco y Prados del Manantial, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Las autoridades informaron que el servicio se extenderá hasta atender a la última persona que permanezca formada.

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El coordinador general de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payán, explicó que esta estrategia busca evitar que las y los contribuyentes deban trasladarse a las oficinas centrales para realizar sus gestiones.

“El objetivo de este servicio es que la población se ponga al corriente en sus cuentas y pueda realizar sus trámites en días de descanso laboral, cerca de su sector residencial.”

Durante la jornada, el Gobierno Municipal ofrecerá descuentos en recargos por rezago del impuesto predial, alternativas de pago diferido y descuentos en infracciones viales, como parte de los programas de apoyo a los contribuyentes.

La Tesorería Municipal señaló que la unidad móvil continuará recorriendo distintos sectores de Ciudad Juárez, con el fin de ampliar el acceso a estos servicios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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