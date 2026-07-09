Disfrutan participantes de Campamentos de Verano recorrido en el Museo del Fydhem

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Niñas y niños de los Centros Comunitarios combinaron actividades culturales y de educación vial durante su visita.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Niñas y niños que participan en los Campamentos de Verano 2026 de la Dirección General de Centros Comunitarios realizaron un recorrido por el Museo del Fydhem, como parte de las actividades recreativas y educativas programadas durante el periodo vacacional.

Durante la visita, las y los asistentes conocieron las instalaciones del museo y recorrieron sus exposiciones, en una actividad orientada a fortalecer el aprendizaje, despertar la curiosidad y fomentar la convivencia entre los participantes.

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El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para ofrecer experiencias integrales que contribuyan al desarrollo de niñas, niños y adolescentes durante las vacaciones.

“Buscamos que nuestros campamentos sean una experiencia completa para nuestras niñas y niños, donde además de divertirse puedan aprender, convivir y conocer lugares que aporten a su desarrollo personal”.

Como parte de la jornada, la Coordinación General de Seguridad Vial desarrolló actividades enfocadas en la educación vial, mediante dinámicas para enseñar a los menores aspectos básicos del reglamento de tránsito y promover una cultura de responsabilidad desde edades tempranas.

La Dirección General de Centros Comunitarios informó que los Campamentos de Verano 2026 continuarán con actividades recreativas, culturales y formativas, con el objetivo de ofrecer espacios seguros de aprendizaje y convivencia para las familias de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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